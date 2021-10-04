الاقتصاد

"أرامكو" تعلن نتائج وتوزيعات الأرباح للربع الثالث 31 أكتوبر الحالي

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الدمام - شريف احمد - كشفت أرامكو ، اليوم الاثنين، انه سيتم الإعلان عن النتائج المالية وتوزيعات الأرباح للربع الثالث من عام 2021م، بتاريخ 31 أكتوبر 2021م.

وأوضحت الشركة، في بيان أن إعلان النتائج المالية والتوزيعات، سيكون قبل افتتاح سوق تداول؛ تماشيًا مع شروط هيئة سوق المال السعودية.

وأشارت إلى أنه سيتم نشر التقرير الأولي للربع الثالث من عام 2021م والذي يشمل القوائم المالية الكاملة، بتاريخ الأول من نوفمبر 2021.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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