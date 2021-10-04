شكرا لقرائتكم خبر عن "أرامكو" تعلن نتائج وتوزيعات الأرباح للربع الثالث 31 أكتوبر الحالي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشفت أرامكو السعودية ، اليوم الاثنين، انه سيتم الإعلان عن النتائج المالية وتوزيعات الأرباح للربع الثالث من عام 2021م، بتاريخ 31 أكتوبر 2021م.

وأوضحت الشركة، في بيان أن إعلان النتائج المالية والتوزيعات، سيكون قبل افتتاح سوق تداول؛ تماشيًا مع شروط هيئة سوق المال السعودية.

وأشارت إلى أنه سيتم نشر التقرير الأولي للربع الثالث من عام 2021م والذي يشمل القوائم المالية الكاملة، بتاريخ الأول من نوفمبر 2021.