- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار العملات اليوم الاثنين 4 -10-2021 فى مصر والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تباينت أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الاثنين 4-10-2021، أمام الجنيه المصرى، خلال بدء تعاملات كافة البنوك العاملة فى مصر، ليستقر سعر الدولار والريال السعودى كما هو عليه بالأمس، فى حين ارتفع سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصرى، ليسجل 18.12 للشراء، 18.27 جنيه للبيع، مقابل سعر أمس الأحد كان بـ 18.08 للشراء، 18.26 جنيه للبيع.
فى حين آخر انخفض سعر صرف الدينار الكويتى اليوم أمام الجنيه المصرى، ليسجل 49.24 جنيه للشراء، و52.20 جنيه للبيع، مقابل سعر أمس الأحد كان بـ 49.25 جنيه للشراء، و52.22 جنيه للبيع، وهذه الأسعار طبقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى أمس الأحد.
ويقدم ”الخليج 365”، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كافة البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديث فورى للأسعار حال تغييرها.
ووفقا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، ننشر أسعار العملات مقابل الجنيه المصرى اليوم والتى جاءت كالتالى:
سعر الدولار اليوماستقر سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصرى عند سعر 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى. سعر اليورو الأوروبى اليومارتفع سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصرى، ليسجل 18.12 للشراء، 18.27 جنيه للبيع، وذلك وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى مقابل سعر أمس الأحد كان بـ 18.08 للشراء، 18.26 جنيه للبيع. سعر الجنيه الإسترلينى اليومارتفع سعر صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه المصرى لـ 21.16 جنيه للشراء، 21.37 جنيه للبيع، وذلك وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى مقابل سعر أمس الأحد كان بـ 21.01 جنيه للشراء، 21.36 جنيه للبيع. سعر الريال السعودى اليوماستقر سعر صرف الريال السعودى أمام الجنيه المصرى، عند سعر 4.18 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، طبقا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى. سعر الدينار الكويتى اليومانخفض سعر صرف الدينار الكويتى اليوم أمام الجنيه المصرى، ليسجل 49.24 جنيه للشراء، و52.20 جنيه للبيع، وهذه الأسعار طبقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى مقابل سعر أمس الأحد كان بـ 49.25 جنيه للشراء، و52.22 جنيه للبيع.