شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار العملات اليوم الاثنين 4 -10-2021 فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تباينت أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الاثنين 4-10-2021، أمام الجنيه المصرى، خلال بدء تعاملات كافة البنوك العاملة فى مصر، ليستقر سعر الدولار والريال السعودى كما هو عليه بالأمس، فى حين ارتفع سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصرى، ليسجل 18.12 للشراء، 18.27 جنيه للبيع، مقابل سعر أمس الأحد كان بـ 18.08 للشراء، 18.26 جنيه للبيع.

فى حين آخر انخفض سعر صرف الدينار الكويتى اليوم أمام الجنيه المصرى، ليسجل 49.24 جنيه للشراء، و52.20 جنيه للبيع، مقابل سعر أمس الأحد كان بـ 49.25 جنيه للشراء، و52.22 جنيه للبيع، وهذه الأسعار طبقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى أمس الأحد.

ويقدم ”الخليج 365”، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كافة البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديث فورى للأسعار حال تغييرها.

ووفقا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، ننشر أسعار العملات مقابل الجنيه المصرى اليوم والتى جاءت كالتالى:​​