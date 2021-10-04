شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أسعار الدواجن والبيض اليوم الاثنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أسعار الدواجن اليوم الاثنين 4-10-2021 استقرارا في السوق المحلي حيث سجلت الدواجن البيضاء 26-27 جنيها في المزرعة وسجل سعر المستهلك 30-33 جنيها للكيلو.

واستقرت أسعار الدواجن البلدى بين 33-34 جنيها للكيلو في المزرعة وتراوح سعر المستهلك بين 34-38 جنيها للكيلو، والدواجن المجمدة وزن 1كجم بين 34-38 جنيها للكيلو، أسعار الأمهات 22 جنيها في المزرعة، وأسعار الدواجن الساسو 44 جنيها.

وسجلت كرتونة البيض الأبيض بين 42-43 جنيها في المزرعة، وسعر المستهلك بين 46-50 جنيها للكرتونة، وتراوح سعر كرتونة البيض الأحمر بين 45 جنيها في المزرعة ويصل السعر للمستهلك بين50-53 جنيها، وسجلت أسعار البيض البلدى في المزرعة 51-53 جنيها ويتراوح السعر للمستهلك بين 54-57 جنيها.