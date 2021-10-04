شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب فى مصر اليوم الاثنين تتراجع جنيهين.. وعيار 21 يسجل 769 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أسعار الذهب اليوم الاثنين مستهل تداولات الأسبوع تراجعا في السوق المصري بقيمة جنيهين فقط خلال التداول الآن، وذلك بسبب هبوط سعر أونصة الذهب في البورصات العالمية من 1761 دولار إلي 1751 دولار آلان، وهو ما ساهم في خفض أسعار الذهب اليوم الاثنين 5 أكتوبر 2021.





أسعار الذهب اليوم:

عيار الذهب 21 يسجل 769 جنيها للجرام.

عيار الذهب 18 يسجل659 جنيها للجرام.

عيار الذهب 24 يسجل 879 جنيها للجرام.

الجنيه الذهب يسجل 6152 جنيها.

وكان سعر الذهب في السوق المصري خلال الشهر المنقضى، حوالي 20 جنيها لكل عيار في الصاغة، وذلك مع تراجع في السعر العالمي للذهب بأكثر من 3% للأونصة لتسجل تراجع من 1818 دولار إلى 1760 دولار ثم تراجع الذهب مستهل تعاملات اليوم الي 1751دولار.

وبالنسبة لمستقبل حركة الذهب أكتوبر 2021 فإن سيناريو الهبوط هو الأقوى حاليًا حيث تشير التوقعات إلى احتمالية تراجع الذهب لمستويات دون 1700 دولار في البورصات العالمية، وهذا قد ينزل بسعر الذهب في مصر لمستويات 720 جنيها وقد يهبط لـ 700 جنيها عيار 21

هناك سيناريو آخر وهو صعود الذهب، وهذا قد يكون سببه الرئيسي هو أزمة شركة العقارات الصينية الشهيرة ايفرجراند، وفي حالة أن تفاقمت أزمتها فإنها قد تدفع الذهب للصعود لأنها تخلق حالة توتر في الأسواق، وقد نشهد صعود الذهب لمستوى 1800 دولار وفي مصر قد تصل الأسعار لمستوى 795 جنيها لعيار 21