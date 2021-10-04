شكرا لقرائتكم خبر عن النصر للسيارات: تجارب تشغيل نصر E70 الكهربائية مبشرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل شركة النصر للسيارات، تجارب التشغيل على السيارة الكهربائية الجديدة نصر e70بمشاركة عدد من الخبراء الصينيين من شركة الأم المصنعة للسيارة شركة دونج فينج الصينية، وذلك بمشاركة عدد من مهندسي الشركة ، حيث تتم الاختبارات والمتابعة داخل عدد من مناطق القاهرة والجيزة.

وكشف مصدر لـ" الخليج 365"، أنه من المنتظر انتهاء التجارب الشهر المقبل وهى حتى الآن تجارب مبشرة للغاية تؤهل السيارة للعمل في مصر ، بعدها سيتم توسيع قاعدة التجارب بمشاركة المواطنين أنفسهم، ولا سيما إنها المرة الأولى التى تخرج تلك السيارة من الصين ، وبالتالي فان فريق العمل حريص على نجاح التجارب مع تدوين كافة الملاحظات المتعلقة بآداء السيارة فى شوارع مصرحيث تقطع يوميا ما بين300 ل 400 كيلو .

أضاف المصدر أنه فيما يتعلق بتجهيز مصانع الشركة لتصنيع نصر e70، فإنه تم إرسال كافة البيانات التي طلبتها البنوك العامة لتمويل المشروع بنحو 2 مليار جنيه ، لافتا أنه من المتوقع صدور موافقة البنوك الأيام المقبلة للمضى قدما في تنفيذ المشروع العملاق، خاصة بعد الوقوف على نتائج الاختبارات وصلاحية السيارات للعمل في مصر؛ مما يعزز من موقف الشركة بطلب التمويل البنكى.

يشار أن السيارة الكهربائية الجديدة نصر e70، تصل سرعتها القصوى لنحو 165 كيلو متر فى الساعة وتسير بالشحنة الواحدة التى تتكلف نحو 160 جنيها، مسافة تصل لنحو 400 كيلو ، مما يعد ميزة كبيرة لها مقارنة بالسيارات التقليدية ، ويترواح سعرها من 300 ل 400 ألف جنيه.

ومن المتوقع بمجرد الاتفاق على القرض، أن يتم استكمال عملية تدشين المصنع الجديد بعد تهيئته تماما بشركة النصر لاستقبال معدات تصنيع السيارة ومكوناتها المحلية التى ستتصل لنحو 50‎%‎ من مكونات التصنيع قابلة للزيادة .