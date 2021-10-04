شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز العاشر من رمضان يواصل تسليم أراضى الإسكان المميز الحاجزين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

وأوضح المهندس أحمد عمران أحمد، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، أنه سيتم تسليم قطع الأراضي بالحي الـ37 المجاورة الأولى من 31 : 60، اليوم الإثنين 11/10/2021، والقطع من 61 : 72، يوم الثلاثاء 12/10/2021، والقطع بالمجاورة الثانية من 1 : 42، يوم الأربعاء 13/10/2021، والقطع بالمجاورة السابعة من 1 : 11، والقطع بالمجاورة الثامنة من 1 : 4، يوم الخميس 14/10/2021، وتخصيص الأيام من الأحد 17/10/2021 : الأربعاء 20/10/2021، لمن تخلف عن الاستلام.

كان المهندس أحمد عمران أحمد، رئيس جهاز مدينة العاشر من رمضان، قد تفقد مشروعات الإسكان الجارى تنفيذها، وبدأ الجوله بمتابعة الأعمال الجاري تنفيذها بموقع ٣٧ عمارة، تضم 740 وحدة سكنية بالمبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" غرب الحى الـ14 بالمدينة، وذلك في ضوء توجيهات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بدفع العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها بالمدن الجديدة.