شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أبرز قرارات الحكومة لدعم قطاع السياح والعاملين به والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اتخذت الحكومة مجموعة من القرارات والإجراءات لدعم القطاع السياحي لمواجهة التداعيات السلبية التي عانى منها القطاع بسبب أزمة فيروس كورونا.

ونرصد في السطور التالية أبرز القرارات التي تم اتخاذها خلال الأشهر الماضية..

1 - تجديد مهلة إرجاء السير في إجراءات توقيع الحجز الإداري على المشروعات الفندقية والسياحية لمدة عام آخر ينتهي في 31 ديسمبر 2021.

2 - إرجاء سداد المديونيات المستحقة على المنشآت الفندقية الناتجة عن أزمة فيروس كورونا ليبدأ السداد مجدولا على 36 شهراً (اعتباراً من 1 مايو 2022).

3 - إرجاء سداد المستحقات عن مقابل استهلاك الكهرباء والمياه والغاز للمنشآت السياحية والفندقية من أبريل حتى 31 ديسمبر 2020، ثم تخفيض النسبة التي تقوم بسدادها المنشآت الفندقية والسياحية اعتباراً من 1 يناير حتى 31 أكتوبر 2021 ليتم سداد 40 % بالنسبة للمنشآت الفندقية على مستوى الجمهورية وبالنسبة للمنشآت السياحية في المحافظات السياحية، مع استمرار إرجاء سداد المديونيات حتى 31 أكتوبر 2021، ثم مد العمل بالقرار حتى 30 أبريل 2022 بالنسبة للمنشآت الكائنة في الأقصر وأسوان وطابا ونويبع ودهب.

4 - مد آجال الإقرارات الضريبية 3 أشهر.

5 - إرجاء سداد الضريبة على الدخل أو القيمة المضافة 6 أشهر.

6 - إرجاء سداد اشتراكات التأمينات الاجتماعية شاملة حصة العامل والمنشأة 6 أشهر.

7 - الإعفاء من الضريبة على العقارات المبنية المستخدمة فعلياً في الأنشطة السياحية والفندقية منذ أبريل 2020 حتى أكتوبر2021.

8 - تمديد المهلة فيما يتعلق برسوم جعول المراسي النهرية ورسوم تجديد تراخيص محطات التحلية ورسوم حق انتفاع بأملاك الدولة على ضفاف النيل باستثناء المنشآت الكائنة في القاهرة والجيزة اعتباراً من يناير حتى 30 أبريل 2022.

9 - صرف الإعانة المقدمة من صندوق الطوارئ بوزارة القوى العاملة من أبريل حتى 31 أكتوبر 2021

10 - الموافقة على سداد المستحقات الواجبة لوزارة الري والموارد المالية بأثر رجعي وفقا للفئات المنصوص عليها في قرار وزير الري والموارد المالية رقم 357 لسنة 2019.

11 - الموافقة على تأجيل سداد نسبة 1% الخاصة بالمساهمة التكافلية لمواجهة التداعيات الاقتصادية الناتجة عن انتشار الأوبئة أو حدوث الكوارث الطبيعية الصادرة بالقانون رقم 170 لسنة 2020 حتى 31 أكتوبر 2021.

12 - منح مهلة للفنادق العائمة العاملة في بجيرة ناصر لتأجيل الرفع على الجفاف حتى 30 أبريل 2022.

13 - إعفاء الأطقم الطبية وأسرهم من رسوم تذاكر جميع المتاحف والمواقع الأثرية خلال عام 2021

14 - تم الانتهاء من موقع قواعد بيانات العاملين بالسياحة، وتسجيل جميع العاملين بقطاع المنشآت السياحية والفندقية، وجاري استكمال بيانات الغوص والأنشطة البحرية والسلع والعاديات، بعد تدريب العاملين على إدخال البيانات وتم إدخال الإنترنت إلى القطاعات المذكورة، تم تسجيل حوالي 200 ألف عامل على النظام حتى الآن.