الاقتصاد

أسعار اللحوم الحمراء.. الكندوز يتراوح بين 140-165 جنيها للكيلو

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القاهرة - سامية سيد - يرصد الخليج 365 أسعار اللحوم البلدى اليوم الاثنين 4 -10-2021، بحسب متوسط  الأسعار  الرسمية في سوق العبور للجملة.

 

واستقرت أسعار  اللحوم الكندوز بين 140-165 جنيها للكيلو، واللحم المفروم الكندوز بجميع دراجاته بين 120-140 جنيها للكيلو، وتراوحت أسعار الكبدة الكندوز بين 130-160جنيها، وأسعار القلب تتراوح بين 140-160 جنيها. 

 

وسجلت أسعار الموزة الكندوز 140-160جنيها للكيلو، كباب الحلة 140-160 جنيها للكيلو، وتراوحت أسعار الاستيك والبفتيك 130-160 جنيها للكيلو، أسعار السجق البلدى بين 120-140 جنيها، وعرق التربيانكو تتراوح بين 140-160 جنيها للكيلو.

 

 

 

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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