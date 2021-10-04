شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار اللحوم الحمراء.. الكندوز يتراوح بين 140-165 جنيها للكيلو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرصد الخليج 365 أسعار اللحوم البلدى اليوم الاثنين 4 -10-2021، بحسب متوسط الأسعار الرسمية في سوق العبور للجملة.

واستقرت أسعار اللحوم الكندوز بين 140-165 جنيها للكيلو، واللحم المفروم الكندوز بجميع دراجاته بين 120-140 جنيها للكيلو، وتراوحت أسعار الكبدة الكندوز بين 130-160جنيها، وأسعار القلب تتراوح بين 140-160 جنيها.

وسجلت أسعار الموزة الكندوز 140-160جنيها للكيلو، كباب الحلة 140-160 جنيها للكيلو، وتراوحت أسعار الاستيك والبفتيك 130-160 جنيها للكيلو، أسعار السجق البلدى بين 120-140 جنيها، وعرق التربيانكو تتراوح بين 140-160 جنيها للكيلو.