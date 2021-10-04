شكرا لقرائتكم خبر عن 56 ألفا و569 مدرسة تستقبل الطلاب فى العام الدراسى الجديد.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قبل أيام من بدء العام الدراسي الجديد، تظهر بيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أن إجمالي أعداد المدارس نحو 56 ألفا و569 مدرسة، بالتعليم العام للعام 2019/2020، موزعة بواقع 12 ألفا و493 مدرسة ما قبل ابتدائي، و19 ألفا و59 مدرسة ابتدائي.

وتشير البيانات الصادرة عن جهاز الإحصاء إلى أن عدد مدارس التعليم المجتمعي بلغ 4 آلاف و995 مدرسة، بالإضافة إلى 12 ألفا و611 مدرسة، يليها 3 آلاف و861 مدرسة بالتعليم الثانوي العام، إلى جانب 2472 مدرسة للتعليم الثانوى الفني، وأخيرا 1078 مدرسة للتربية الخاصة.



اجمالى اعداد التلاميذ

وفي نفس السياق، بلغ إجمالي أعداد التلاميذ نحو 23 مليونا و567 ألفا و60 تلميذا، موزعة بواقع مليون و458 ألفا و909 تلاميذ بمرحلة ما قبل الابتدائي، يليها 12 مليونا و820 ألفا و294 تلميذا، و133 ألفا و692 تلميذا بمرحلة التعليم المجتمعي.

أما بالنسبة إلى التعليم الإعدادي فقد بلغ عدد التلاميذ المسجلين بهذه المرحلة نحو 5 ملايين و238 ألفا و908 تلاميذ، إلى جانب مليون و819 ألفا و497 تلميذا بمرحلة الثانوي العام، فضلا عن 2 مليون و53 ألفا و505 تلاميذ مسجل بمرحلة الثانوي الفني، وأخيرا 42 ألفا و255 تلميذا مسجل في التربية الخاصة.