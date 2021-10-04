شكرا لقرائتكم خبر عن اجتماعات مكثفة لدفع وتنشيط حركة السياحة الوافدة لمصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد مساء اليوم الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار اجتماعاً تنسيقياً مع عدد من قيادات الوزارة والهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحى لمناقشة بعض الملفات والموضوعات ذات الصلة بالترويج والتنشيط السياحى لمصر، وبحث سبل تعزيز مزيد من التعاون والتنسيق الدائم والمستمر بين كافة قيادات الوزارة والهيئة والأطراف ذات الصلة بهذا الملف.

وقد حضر الاجتماع عمرو القاضى الرئيس التنفيذى الجديد للهيئة، وأحمد يوسف مساعد الوزير لشئون التنشيط السياحى، والأستاذة يمنى البحار مساعد الوزير للشئون الفنية، ولمياء كامل مساعد الوزير للترويج، والوزير مفوض داليا عبد الفتاح المُشرف على الإدارة العامة للعلاقات الدولية والاتفاقيات بالوزارة، وآيتن فؤاد نائب الرئيس التنفيذى للهيئة، وماجد أبو سديره رئيس الإدارة المركزية للسياحة الخارجية بالهيئة، وإيمان محمود رئيس الإدارة المركزية للسياحة الداخلية بالهيئة.

واستهل الدكتور خالد العنانى اللقاء بتقديم الشكر لأحمد يوسف مساعد الوزير للتنشيط السياحى على كل ما بذله من جهد خلال فترة تكليفه بمهام الرئيس التنفيذى للهيئة وما حققه من نجاحات وإنجازات، كما أكد على أهمية استمراره فى بذل مزيد من الجهد الفترة القادمة بالتنسيق مع فريق العمل بالوزارة والهيئة.

كما تمنى الوزير التوفيق والنجاح للرئيس التنفيذى الجديد للهيئة فى تنفيذ وإنجاز المهام والمسئوليات التى تقع على عاتقه على أكمل وجه خلال الفترة المقبلة.

وأكد الدكتور خالد العنانى على أهمية تكاتف الجميع معاً والعمل سوياً بما يساهم فى دفع وتنشيط حركة السياحة الوافدة لمصر واستعادة مصر لمكانتها التنافسية بين مصاف الدول السياحية.

ومن جانبه، أعرب عمرو القاضى عن تقديره لثقة دولة رئيس مجلس الوزراء والوزير لتوليه هذا المنصب، لافتاً إلى أنه سيبذل قصارى الجهد نحو تحقيق المزيد بما يساهم فى خدمة القطاع والترويج والتنشيط للمقصد السياحى المصرى.

وقد شهد الاجتماع مناقشة تفعيل الهيكل التنظيمى الجديد للهيئة والذى أصدر الوزير قراراً باعتماده خلال شهر سبتمبر وخاصة فى ظل استحداث إدارة مركزية للتسويق السياحى لأول مرة منذ إنشاء الهيئة عام 1981، وكذلك فى ظل دمج الإدارتين المركزيتين للسياحة الداخلية والسياحة الخارجية - المعتمدتين فى الهيكل التنظيمى القديم - فى إدارة مركزية واحدة لمكاتب السياحة.

وتم مناقشة آلية اختيار الشركة الدولية التى ستتولى تنفيذ الحملة الترويجية الدولية للسياحة المصرية والتى ستطلقها الوزارة لمدة ٣ سنوات تبدأ فى نهاية العام الحالى وفقاً للاستراتيجية الإعلامية للترويج السياحى لمصر والتى أعدها التحالف الكندى الإنجليزى وتسلمتها الوزارة فى شهر أغسطس الماضى حيث أنه من المقرر أن يتم التقييم والاختيار ما بين أفضل العروض المقدمة فنياً ومالياً.

كما تم مناقشة خطة الترويج فى عدد من الأسواق السياحية المصدرة لحركة السياحة الوافدة إلى مصر، وكذلك العمل على فتح أسواق سياحية جديدة.

وقد تطرق الاجتماع لبحث سبل تعزيز مزيد من التعاون بين الهيئة والإدارة العامة للعلاقات الدولية والاتفاقيات بالوزارة فى مجال التسويق والترويج السياحى لمصر.

كما وجه الوزير بأن يتم الدعوة لعقد اجتماعات مهنية موسعة خلال الفترة المقبلة مع ممثلى القطاع السياحى الخاص من الاتحاد المصرى للغرف السياحية وغرفه الخمسة وجمعيات المستثمرين السياحيين.