شكرا لقرائتكم خبر عن «الخريف» ووزير الخارجية البوروندي يتفقان على دعم التبادل التجاري والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - التقى وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريف، مع وزير الشؤون الدولية لجمهورية بوروندي البرت شينجيرو الذي يزور المملكة، وتم خلال اللقاء استعراض مجالات التعاون بين البلدين في قطاعي الصناعة والتعدين.

ورحب الخريف بالتعاون مع الجانب البوروندي في قطاعي الصناعة والثروة المعدنية، وتم الاتفاق على تعزيز التعاون بين البلدين ودعم التبادل التجاري، فيما بحث الوزير البوروندي فرص استفادة بلاده من خبرة المملكة في قطاع التعدين.

ودعا الوزير البوروندي رجال الاعمال السعوديين للاستثمار في قطاع التعدين، لما تتميز به بورندي من موقع استراتيجي، وثروات معدنية مثل النيكل والذهب، مشيراً إلى أن زيارته للمملكة تعتبر أول زيارة لدولة في المنطقة ما يعبر عن أهمية المملكة لجمهورية بوروندي.