شكرا لقرائتكم خبر عن «أرامكو» تؤكّد ريادتها في مجال السلامة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تشارك أرامكو في المؤتمر السعودي الدولي للسلامة الصناعية ومنع الخسائر بصفتها الراعي الرئيس والشريك المنظم لفعالياته التي انطلقت اليوم في الرياض، وذلك برعاية كريمة من صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، وزير الداخلية، رئيس الهيئة العليا للأمن الصناعي.

ودشّن المؤتمر مساعد وزير الداخلية لشؤون العمليات، الفريق أول سعيد بن عبدالله القحطاني. وحضر حفل التدشين نيابة عن أرامكو، النائب الأعلى للرئيس للموارد البشرية والخدمات المساندة، نبيل بن عبدالله الجامع.

ويهدف المؤتمر الذي تستمر فعالياته أربعة أيام إلى تعزيز أهمية السلامة والدور الاسـتباقي لمنع الخسـائر فـي جميـع المنشآت الصناعيـة في المملكة، وذلك عبر مجموعة من ورش العمل المتخصصة التي يقدمها نخبة من الخبراء والمهتمين، والشركات المتخصصة في مجال السلامة من جميع أنحاء العالم، وتناقش أهم المواضيع والمستجدات في مجال السلامة، بالإضافة إلـى توفيـر فـرص التدريـب المهني للممارسـين، وإتاحة الفرصة للباحثين والمهتمين للالتقاء والتحاور وعرض مجموعة من المنتجات الخدماتية في مجال السلامة الصناعية ومنع الخسائر.

وفي حفل التدشين، قدّم نائب الرئيس للسلامة والأمن الصناعي في أرامكو، عالي الزهراني، عرضًا سلّط فيه الضوء على اهتمام أرامكو، منذ نشأتها، بتعزيز ثقافة السلامة ومنع الخسائر بشقيها المهني والصناعي، مشيرًا إلى أن استمرار الشركة في استثمارها الكبير في هذا المجال أسهم في أن تتبوأ المركز الريادي في أداء السلامة مقارنة مع شركات الطاقة الكبرى في العالم.