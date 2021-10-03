أخبار البورصة اليوم الأحد 3-10-2021

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القاهرة - سامية سيد - تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الأحد 3-10-2021، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، أولى جلسات شهر أكتوبر، بتراجع جماعي للمؤشرات بضغوط مبيعات المتعاملين العرب والأجانب، وخسر رأس المال السوقي نحو 6.8 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 696.495 مليار جنيه.

إيقاف تداول 12 شركة أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 12 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الأحد، وهم؛ الدولية للصناعات الطبية-ايكمى، المؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات، اراب للتنمية والاستثمار العقاري، مصر بني سويف للأسمنت، العربية للصناعات الهندسية، بي أجي للتجارة والاستثمار، مرسيليا المصرية الخليجية للاستثمار العقاري، بورسعيد للتنمية الزراعية والمقاولات، المجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية، أم بي للهندسة، المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر)، الأولى للاستثمار والتنمية العقارية.

البورصة تخسر 6.8 مليار جنيهأنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، أولى جلسات شهر أكتوبر، بتراجع جماعي للمؤشرات بضغوط مبيعات المتعاملين العرب والأجانب، وخسر رأس المال السوقي نحو 6.8 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 696.495 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 342.8 مليون ورقة مالية بقيمة 1.2 مليار جنيه، عبر تنفيذ 36.2 ألف عملية لعدد 195 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 87.93% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 3.1%، والعرب على 8.96% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 19.36% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 80.63%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 73.7 مليون جنيه، 42.2 مليون جنيه، 384.5 ألف جنيه، 7.6 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات المؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 104 مليون جنيه، 19.8 مليون جنيه، على التوالي.

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.43%، ليغلق عند مستوى 10366 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 1.99% ليغلق عند مستوى 2267 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.25% ليغلق عند مستوى 12724 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.46% ليغلق عند مستوى 4046 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1.64% ليغلق عند مستوى 2677 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 1.53% ليغلق عند مستوى 3615 نقطة، ونزل مؤشر تميز بنسبة 3.7% ليغلق عند مستوى 4568 نقطة، وقفز مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.06% ليغلق عند مستوى 1104 نقطة.

وصعدت أسهم 23 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 96 شركة، ولم تتغير مستويات 76 شركة.

تعاملات الداخليينتباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول يوم الأحد الماضي، إذ باع مجلس إدارة شركة زهراء المعادي للاستثمار والتعمير 2000 سهم، وباعت إدارة البنك التجاري الدولي (مصر) 7500 سهم، كما باعت مجموعة مرتبطة بشركات التعمير والاستشارات الهندسية، مدينة نصر للإسكان والتعمير، النعيم القابضة للاستثمارات 5 آلاف سهم، 2926 سهم، 15668 سهم، على التوالي، فيما اشترى مجلس إدارة شركات العبور للاستثمار العقاري، القابضة المصرية الكويتية بالجنيه، سي أي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية 9 آلاف سهم، 250 ألف سهم، 55 ألف سهم، على التوالي. تعاملات الداخليينتباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول يوم الأحد الماضي، إذ باع مجلس إدارة شركة زهراء المعادي للاستثمار والتعمير 2000 سهم، وباعت إدارة البنك التجاري الدولي (مصر) 7500 سهم، كما باعت مجموعة مرتبطة بشركات التعمير والاستشارات الهندسية، مدينة نصر للإسكان والتعمير، النعيم القابضة للاستثمارات 5 آلاف سهم، 2926 سهم، 15668 سهم، على التوالي، فيما اشترى مجلس إدارة شركات العبور للاستثمار العقاري، القابضة المصرية الكويتية بالجنيه، سي أي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية 9 آلاف سهم، 250 ألف سهم، 55 ألف سهم، على التوالي.

أعلنت شركة المنصورة للدواجن، شراء المساهم محمود حسن جاب الله حسان عدد 560 ألف سهم بسعر 1.786 جنيه بقيمة إجمالية مليون جنيه لترتفع نسبة مساهمته إلى 0.138%.

فيما باع المساهم شركة تارجيت للاستثمار العقاري والتنمية والاستصلاح الزراعي عدد 16.1 مليون سهم بشركة المنصورة للدواجن بسعر 1.8699 جنيه بقيمة إجمالية 30 مليون جنيه، لتنخفض نسبة مساهمته من 7.0966% إلى 3.140%.

وفي نفس السياق أعلنت إدارة البورصة المصرية، إلغاء كافة العروض والطلبات المسجلة على الورقة المالية العقارية للبنوك الوطنية للتنمية وذلك بجلسة اليوم الأحد، قبل تمام الساعة 08:32ص.

كما أعلنت البورصة، تنفيذ صفقات من خلال آلية الصفقات ذات الحجم الكبير (BLOCK TRADING) على أسهم شركة أصول للوساطة وتداول الأوراق المالية لعدد 12.2 مليون سهم بقيمة 8.5 مليون جنيه.





العربية لإدارة وتطوير الأصول أعلنت الشركة العربية لإدارة وتطوير الأصول، أنه تم القبض على محمد أبو زيد محمد إبراهيم عضو مجلس الإدارة بالشركة، وأن الموضوع ليس له علاقة بالشركة وليس لديها أية تفاصيل عن هذه الوقائع.