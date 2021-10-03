شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الأحد 3-10-2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر ”الخليج 365” أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية في ختام تعاملات اليوم الأحد 3-10-2021.

وكانت مؤشرات البورصة المصرية، قد أنهت تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، أولى جلسات شهر أكتوبر، بتراجع جماعي للمؤشرات بضغوط مبيعات المتعاملين العرب والأجانب، وخسر رأس المال السوقي نحو 6.8 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 696.495 مليار جنيه.

إيقاف تداول 12 شركةأعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 12 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الأحد، وهم؛ الدولية للصناعات الطبية-ايكمى، المؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات، اراب للتنمية والاستثمار العقاري، مصر بني سويف للأسمنت، العربية للصناعات الهندسية، بي أجي للتجارة والاستثمار، مرسيليا المصرية الخليجية للاستثمار العقاري، بورسعيد للتنمية الزراعية والمقاولات، المجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية، أم بي للهندسة، المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر)، الأولى للاستثمار والتنمية العقارية. إيقاف تداول 12 شركةأعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 12 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الأحد، وهم؛ الدولية للصناعات الطبية-ايكمى، المؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات، اراب للتنمية والاستثمار العقاري، مصر بني سويف للأسمنت، العربية للصناعات الهندسية، بي أجي للتجارة والاستثمار، مرسيليا المصرية الخليجية للاستثمار العقاري، بورسعيد للتنمية الزراعية والمقاولات، المجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية، أم بي للهندسة، المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر)، الأولى للاستثمار والتنمية العقارية.

البورصة تخسر 6.8 مليار جنيهأنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، أولى جلسات شهر أكتوبر، بتراجع جماعي للمؤشرات بضغوط مبيعات المتعاملين العرب والأجانب، وخسر رأس المال السوقي نحو 6.8 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 696.495 مليار جنيه. البورصة تخسر 6.8 مليار جنيهأنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، أولى جلسات شهر أكتوبر، بتراجع جماعي للمؤشرات بضغوط مبيعات المتعاملين العرب والأجانب، وخسر رأس المال السوقي نحو 6.8 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 696.495 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 342.8 مليون ورقة مالية بقيمة 1.2 مليار جنيه، عبر تنفيذ 36.2 ألف عملية لعدد 195 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 87.93% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 3.1%، والعرب على 8.96% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 19.36% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 80.63%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 73.7 مليون جنيه، 42.2 مليون جنيه، 384.5 ألف جنيه، 7.6 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات المؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 104 مليون جنيه، 19.8 مليون جنيه، على التوالي.

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.43%، ليغلق عند مستوى 10366 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 1.99% ليغلق عند مستوى 2267 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.25% ليغلق عند مستوى 12724 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.46% ليغلق عند مستوى 4046 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1.64% ليغلق عند مستوى 2677 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 1.53% ليغلق عند مستوى 3615 نقطة، ونزل مؤشر تميز بنسبة 3.7% ليغلق عند مستوى 4568 نقطة، وقفز مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.06% ليغلق عند مستوى 1104 نقطة.

وصعدت أسهم 23 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 96 شركة، ولم تتغير مستويات 76 شركة.



وضمت الأسهم المرتفعة: وضمت الأسهم المرتفعة:

- مصر بني سويف للأسمنت بسعر إغلاق 29.530 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.21%.

- العربية المتحدة للشحن والتفريغ بسعر إغلاق 1.234 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 7.03%.

- الشمس للإسكان والتعمير بسعر إغلاق 13.160 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 5.45%.

- مجموعة جي.أم.سي للاستثمارات الصناعية والتجارية المالية بسعر إغلاق 1.853 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 4.93%.

- المتحدة للإسكان والتعمير بسعر إغلاق 5.030 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 3.5%.



وضمت الأسهم المتراجعة: وضمت الأسهم المتراجعة:

- المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر) بسعر إغلاق 0.779 جنيه بنسبة تراجع بلغت 17.74%.

- العربية للصناعات الهندسية بسعر إغلاق 5.480 جنيه بنسبة تراجع بلغت 12.32%.

- الإسماعيلية مصر للدواجن بسعر إغلاق 10.870 جنيه بنسبة تراجع بلغت 8.73%.

- الشركة العربية لإدارة وتطوير الأصول بسعر إغلاق 0.556 جنيه بنسبة تراجع بلغت 7.33%.

- الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي بسعر إغلاق 22.690 جنيه بنسبة تراجع بلغت 6.59%.