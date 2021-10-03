شكرا لقرائتكم خبر عن مبادرة حياة كريمة تدعم المساواة بين الجنسين وتمكن المرأة اقتصاديا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظرا لأهمية مبادرة "حياة كريمة" قامت الأمم المتحدة للمبادرة بإدراجها ضمن أفضل الممارسات الدولية "الممارسات الجيدة لأهداف التنمية المستدامة"، وذلك لكونها مبادرة محددة وقابلة للقياس ولها نطاق زمنى وتتوافق مع العديد من أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.

ولا تقتصر المبادرة على التدخلات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والثقافية والمتعلقة بالبنية التحتية فقط، بل أنه يدعم أيضًا المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، إلى جانب الوصول إلى مجتمعات قادرة على الصمود والمساواة والاستدامة، بما يتسق مع التزام مصر بتنفيذ أهداف التنمية المستدامة.

وتتسق أهداف المبادرة مع الأهداف الاستراتيجية لرؤية مصر 2030 والتى تتضمن تحسين مستوى المعيشة من حيث الحماية الاجتماعية، وتوفير السكن اللائق، وزيادة الوعى المجتمعى، وزيادة الاستثمار فى رأس المال البشرى، بالإضافة إلى تحسين جودة البنية التحتية والخدمات الحضرية، وزيادة كفاءة خدمات التنمية البشرية من تعليم، صحة، رياضة والخدمات الثقافية، فضلًا عن التنمية الاقتصادية والتوظيف، وتوفير فرص عمل لائقة ومنتجة مشيرة إلى قروض المشروعات الصغيرة، التدريب المهني.