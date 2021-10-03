أمير القصيم

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - فيصل بن مشعل يرعى غدا (عن بعد) افتتاح ورشة عمل «تعزيز اقتصاديات التمور»، التي ستقام بالمركز الوطني للتنافسية بمدينة الرياض، بحضور وزير التجارة رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للتنافسية الدكتور ماجد القصبي، و50 مهتما ومستثمرا في قطاع التمور بالمنطقة، وممثلين عن جميع الوزارات والجهات المعنية. وتهدف الورشة إلى مناقشة التحديات التي تواجه قطاع التمور، والعمل على إيجاد الحلول لها للرفع بهذا المنتج الوطني الاقتصادي الذي يعد إحدى مرتكزات رؤية المملكة 2030، والعمل على أن تكون المملكة المصدر الأول للتمور في العالم، وللخروج برؤية موحدة حيال تعظيم اقتصاديات منتج التمور داخليا وخارجيا، وبناء توجه استراتيجي يسهم في تعزيز الاستفادة من منتج التمور، ودراسة ومناقشة التحديات والتوصيات المقترحة لمعالجتها والنهوض بهذا المنتج الوطني.



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