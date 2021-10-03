شكرا لقرائتكم خبر عن 52 مليار دولار تكلفة مبادرة "حياة كريمة "خلال 3 سنوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يهدف مشروع تنمية الريف المصري مبادرة "حياة كريمة" ، إلى تطوير أكثر من 4200 قرية على مدى ثلاث سنوات، بتكلفة تزيد عن 52 مليار دولار أمريكي، بحسب تصريحات الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وتهدف هذه المبادرة الرئاسية إلى القضاء على الفقر وتوفير الخدمات الأساسية، بما في ذلك المياه والصرف الصحي.

وتستهدف الدولة من خلال هذا المشروع القومي، أن يستفيد به نحو 58 % من سكان الجمهورية، فهو أول مشروع مصري يتم تنفيذه بنسبة 100%.

وتعمل مبادرة حياة كربمة على تحسين التغطية بالخدمات الصحية، ورفع مستوى كفاءة وجودة مياه الشرب، وتحسين نسبة التغطية بالصرف الصحي، والتعليم، وزيادة فرص العمل، وتنفيذ خدمات لم يشهدها الريف في مصر من قبل.

وتم تقسيم القرى الأكثر إحتياجاً المستهدفة وفقاً لبيانات ومسوح الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بالتنسيق مع الوزارات والهيئات المعنية.

تشمل المرحلة الاولى القرى ذات نسب الفقر من 70 % فيما أكثر: القرى الأكثر إحتياجاً وتحتاج إلى تدخلات عاجلة.

وعن المرحلة الثانية تشمل القرى ذات نسب الفقر من 50% إلى 70% من القرى الفقيرة تحتاج لتدخل ولكنها أقل صعوبة من المجموعة الأولى.

وتشمل المرحلة الثالثة القرى ذات نسب الفقر أقل من 50%: تحديات أقل لتجاوز الفقر.