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الدمام - شريف احمد - «تيسرت».. أول خدمة من نوعها لإعانة المعسرين

• تتيح للمتبرعين المساهمة في سداد مبالغ الحالات عبر المنصة

• الخدمة تعزز من قيمة التكافل الاجتماعي

في إطار إسهامات المنصة لدعم جميع المجالات الخيرية، أطلقت "إحسان" خدمة "تيسرت" لإدراج حالات المواطنين المستفيدين من الضمان الاجتماعي ممن صدرت بحقهم أوامر تنفيذ قضائي، وتتيح الخدمة للمتبرعين المساهمة في سداد مبالغ الحالات عبر فرص التبرع في المنصة.

ويستفيد من خدمة "تيسرت" من صدرت بحقهم أوامر تنفيذ قضائي وفق شروط استحقاق محددة، وتتكامل منصة إحسان مع الجهات الرسمية في حوكمة إجراءات الخدمة واعتماد الحالات المستفيدة من الخدمة.

وتواصل المنصة تطوير خدمات وبرامج رقمية بهدف تسهيل وتسريع وصول التبرعات لمستحقيها وتعظيم أثر قطاع العمل الخيري.

وتُعد خدمة "تيسّرت" أول خدمة من نوعها تُعنى بإعانة المعسرين الصادر بحقهم أمر تنفيذ قضائي على سداد مبالغ أحكامهم التنفيذية، وتعزز الخدمة من قيمة التكافل الاجتماعي بتمكين المتبرعين من مساعدة أصحاب الحقوق المالية من المعسرين الذين صدر بحقهم أمر تنفيذ قضائي.