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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وزارة البيئة والمياه والزراعة أطلقت خدمات الحصول على تراخيص زراعة المحاصيل والحبوب في المزارع بشكل الكتروني، عبر البوابة الالكترونية للوزارة؛ بهدف تحسين تجربة المستفيدين والتيسير عليهم في الحصول على الخدمات. وأوضحت الوزارة أن الخدمات الجديدة تتضمن الحصول على تراخيص لزراعة الحبوب والأعناب، وتراخيص لزراعة المحاصيل الدائمة وغير الدائمة، وكذلك زراعة الثمار الزيتية، إضافة إلى أنشطة أخرى تتضمن العمل على الإكثار من زراعة العديد من النباتات.



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