مصفاة أرامكو بينبع تحصل على الفئة الماسية لجائزة التميز

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وتفردت إدارة مصفاة ينبع بتحقيق الفئة الماسية من بين جميع المتنافسين في جميع القطاعات وبذلك تكون أول منشأة سعودية تصل إلى هذا المستوى، وقد تسلم الجائزة مدير المصفاة، المهندس عبداللطيف الشامي.
وأوضح الشامي أن هذا الإنجاز يضاف لإنجازات مصفاة ينبع المحلية والعالمية، مشيدا بالتزام موظفي المصفاة بأعلى معايير الاستدامة والمرونة في الأداء، حيث حافظوا على نتائج أداء متميزة على صعيد النتائج الأساسية، إضافة إلى النتائج المتعلقة بالعملاء، والموارد البشرية والخدمة المجتمعية، مبينا أن المصفاة خضعت لتقييم مكثف من قبل 9 مقيمين من مختلف أنحاء العالم خلال مرحلتين، أولاهما تقييم المستندات، وثانيهما التقييم الميداني الذي استمر مدة ثلاثة أيام متواصلة قام خلالها المقيمون بالتحقق من المستندات وإجراء عدة مقابلات مع منسوبي المصفاة من جميع أقسامها لتحليل كفاءة أداء المنشأة لتحقيق أهدافها الاستراتيجية.
وأفاد أن مصفاة ينبع نجحت في عرض أفضل الممارسات والأنظمة والبرامج المستدامة التي ميزتها عن أقرانها، وكان التقييم يستند إلى نموذج تقييم عالمي وشامل للتميز المؤسسي مكون من تسعة معايير. تنقسم هذه المعايير إلى خمسة ممكنات هي (القيادة، الاستراتيجية، الموارد البشرية، الشراكات والموارد، إضافة إلى العمليات والمنتجات والخدمات) وأربعة معايير للنتائج تشمل نتائج العملاء، الموارد البشرية، المجتمع، ونتائج الأداء الرئيسة، مفيدا أن التقييم في دورته الـ 19 تميز بالتركيز على المرونة والسلامة المؤسسية خاصة في ظل جائحة كورونا.
يذكر أن مصفاة ينبع حققت عددا من الإنجازات خلال السنوات الأخيرة الماضية ابتداء بالمركز الأول لجائزة الملك خالد، والفئة الذهبية لجائزة الملك عبد العزيز للجودة، وتحقيقها لفئة 6 نجوم في شهادة الاعتراف بالتميز من المنشأة الأوروبية لإدارة الجودة، ثم الفئة الماسية لجائزة الشيخ خليفة للتميز يضعها في مقدمة مصاف المنشآت المتميزة محليا وعالميا.
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