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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بدأت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تطبيق قرارات توطين أنشطة المطاعم والمقاهي والتموينات والأسواق المركزية اعتبارا من 2 أكتوبر الحالي، إثر انتهاء فترة السماح المحددة للقرارين، وذلك بهدف توفير فرص عمل جديدة محفزة ومنتجة للمواطنين والمواطنات في مختلف مناطق المملكة، ورفع مستوى مشاركتهم في سوق العمل وفقا لأهداف رؤية المملكة 2030.

وأوضحت أن نسبة التوطين لأنشطة المطاعم وهي (المطاعم مع الخدمة، مطابخ الولائم، محلات الوجبات السريعة، محلات بيع العصائر) ذات المباني المستقلة أو المختلطة بنسبة 20%، وإذا كانت داخل المجمعات والمراكز التجارية المغلقة بنسبة 40% باستثناء المهن المستثناة؛ وتطبق النسبة في حال كان هناك 4 عاملين فأكثر في الوردية الواحدة داخل المنفذ في جميع المناطق.

فيما ستكون نسبة التوطين لأنشطة المقاهي التي (تقدم المشروبات، محلات المثلجات والآيس كريم) ذات المباني المستقلة أو المختلطة بنسبة 30% من العاملين في جميع المهن باستثناء المهن المستثناة، والمقاهي ذات المجمعات والمراكز التجارية المغلقة بنسبة 50% في جميع المهن باستثناء المهن المستثناة؛ وتطبق النسبة في حال كان هناك عاملان فأكثر في الوردية الواحدة داخل المنفذ في جميع المناطق.

وبخصوص السيارات المتجولة لبيع الأغذية (سيارات الآيس كريم، سيارات بيع المشروبات، سيارات بيع الأغذية) ستكون بنسبة 100% من جميع العاملين ولا توجد مهن مستثناة، وتطبق النسبة بشكل كامل على جميع المناطق.

وأفادت الوزارة بأن الأنشطة المستثناة تشمل (الكافتيريا، تجهيز وإعداد الطعام أو المتعهدين «التموين»، متعهدي الإعاشة، المقاصف والكافتيريات في المصانع والمكاتب والمستشفيات والمدارس، المطاعم والمقاهي داخل الفنادق والشقق والفلل الفندقية)؛ وأن المهن المستثناة هي (عامل النظافة، وعامل الشحن والتفريغ)، على ألا تزيد نسبتهم عن 20% من العاملين في المنفذ في الوردية الواحدة مع الالتزام بالزي الموحد، وأن تكون مهنة العامل مدونة خلف الزي.

وشمل قرار توطين التموينات والأسواق المركزية جميع التموينات التي لا تقل مساحتها عن 300 م2، والأسواق المركزية التي لا تقل مساحتها عن 500 م2. ويتم في هذه المرحلة (الأولى) قصر العمل في منافذ البيع على السعوديين بنسبة 100% في مهن (محاسب زبائن، ومشرف صناديق المحاسبة، وخدمة العملاء «علاقات العملاء / الأمانات»)، وقصر العمل في منافذ البيع على السعوديين بنسبة 50% من مجموع العاملين في مهنة (مشرف قسم). فيما تتضمن المرحلة الثانية والتي تبدأ بعد 6 أشهر من الآن قصر العمل في منافذ البيع على السعوديين بنسبة 100% في مهنة (مشرف قسم). وقصر العمل في منافذ البيع على السعوديين بنسبة 50% من مجموع العاملين في مهن (مدير قسم، ومساعد مدير فرع، ومدير فرع).

توطين أنشطة المطاعم والمقاهي والتموينات والأسواق المركزية

تاريخ التطبيق 2 أكتوبر 2021

أنشطة المطاعم







تشمل (المطاعم مع الخدمة، مطابخ الولائم، محلات الوجبات السريعة، محلات بيع العصائر)



20 % للمحلات ذات المباني المستقلة أو المختلطة



40 % للمحلات داخل المجمعات والمراكز التجارية المغلقة



تطبق النسبة في حال كان هناك 4 عاملين فأكثر في الوردية الواحدة داخل المنفذ في جميع المناطق



أنشطة المقاهي





تشمل (تقديم المشروبات، محلات المثلجات والآيس كريم)



30 % للمحلات ذات المباني المستقلة أو المختلطة



50 % للمحلات ذات المجمعات والمراكز التجارية المغلقة



تطبق النسبة في حال كان هناك عاملان فأكثر في الوردية الواحدة داخل المنفذ في جميع المناطق



السيارات المتجولة لبيع الأغذية

تشمل (سيارات الآيس كريم، سيارات بيع المشروبات، سيارات بيع الأغذية)

100 % من جميع العاملين وتطبق النسبة بشكل كامل على جميع المناطق

التموينات والأسواق المركزية

المرحلة الأولى:

100 % في مهن (محاسب زبائن، ومشرف صناديق المحاسبة، وخدمة العملاء «علاقات العملاء / الأمانات»)

50 % في مهنة (مشرف قسم)

المرحلة الثانية:

تبدأ بعد 6 أشهر من الآن

100 % في مهنة (مشرف قسم)

50 % في مهن (مدير قسم، ومساعد مدير فرع، ومدير فرع)