«المنافسة» توافق على إنشاء مركز بيانات في نيوم

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وافقت الهيئة العامة للمنافسة على إنشاء مشروع مشترك بين شركة نيوم وشركة فاس للطاقة التجارية.

وأفادت الهيئة في بيان لها أمس، بأن المشروع المشترك الجديد سيعنى بتطوير وامتلاك وتشغيل الجيل القادم من مراكز البيانات فائقة النطاق المستدامة بنيوم.

وعرفت الهيئة العامة للمنافسة البعد السلعي للصفقة بسوق بناء وتشغيل مراكز البيانات نظرا لأن المشروع المشترك الجديد سيقوم بتقديم خدمات تشغيل مركز البيانات، مبينة أنها قامت بتحديد النطاق الجغرافي للصفقة بسوق المملكة، وعليه قامت بدراسة سوق بناء وتشغيل مراكز البيانات لتحديد ما إذا كانت هناك مخاوف على المنافسة من عدمها.

وتوقعت الهيئة في دراستها ألا يكون هناك مخاوف تؤثر على المنافسة في المملكة، كون أطراف الصفقة لا يملكون أي حصص سوقية في سوق مراكز البيانات، مما يعني دخول منشأة جديدة لهذا السوق سيؤدي إلى رفع المنافسة فيه.

وأفادت الهيئة العامة للمنافسة، بأن المشروع المشترك سيقوم بتوطين البيانات، وبتسريع وتطوير مراكز البيانات في المملكة مما سيؤدي إلى تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 من خلال تجاوز مراكز البيانات الموجودة بالمملكة حاجز الـ 1300 ميجاوات قبل حلول عام 2030م.

إنشاء مركز بيانات في نيوم مشروع مشترك بين:

شركة نيوم

شركة فاس للطاقة التجارية

خطة المشروع:

تطوير وامتلاك وتشغيل الجيل القادم من مراكز البيانات فائقة النطاق المستدامة

الأهداف:

توطين البيانات

تسريع وتطوير مراكز البيانات في المملكة