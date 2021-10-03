شكرا لقرائتكم خبر المركز الطبي الدولي يعتزم التحول لشركة مساهمة مدرجة في السوق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قرر مجلس إدارة شركة المركز الطبي الدولي (مساهمة مقفلة) اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحولها إلى شركة مساهمة عامة مدرجة في السوق الرئيسة، وذلك بحسب ما أعلنته شركة مجموعة فتيحي القابضة أمس.

ويبلغ رأس مال شركة المركز الطبي الدولي 750 مليون ريال، تمتلك مجموعة فتيحي 19.25% منه، ومؤسس ورئيس مجلس الإدارة هو الدكتور وليد أحمد فتيحي.

وأظهر تقرير مجلس إدارة المجموعة عن 2020 أن إجمالي التعاملات التي تمت مع المركز الطبي الدولي خلال العام 2020 بلغ 1.45 مليون ريال نقدا وبدون شروط خاصة، وهو إجمالي قيمة بيع بضائع إلى المركز الطبي الدولي (من ضمن البضائع التي تعمل فيها الشركة وتقوم ببيعها)، وقد أعلنت مجموعة فتيحي على موقع تداول في 30 يناير 2020 عن قيامها بهذه التعاملات.

وذكرت المجموعة أنه كان قد تمت الموافقة على تحويل الشركة بموجب قرار وزير التجارة والصناعة من شركة ذات مسؤولية محدودة إلى شركة مساهمة مقفلة بتاريخ 8/4/1437.

وأشارت إلى أن كل من الدكتور محمد أحمد حسن فتيحي وياسر يحيى عبدالحميد يمثلان مجموعة فتيحي القابضة في مجلس إدارة المركز الطبي الدولي، وذلك تعزيزا لاستراتيجية شركة مجموعة فتيحي القابضة في التركيز على استثمارها في القطاع الطبي.

وتعمل شركة المركز الطبي الدولي في قطاع الرعاية الصحية في المملكة وتمتلك مركزا طبيا ومجمع عيادات طبية متعددة التخصصات بسعة إجمالية حالية تبلغ 300 سرير طبي.

ويعد المركز الطبي منظومة متكاملة؛ حيث يضم مراكز تخصصية توفر خيارات الرعاية الصحية الوقائية والعلاجية والتأهيلية.