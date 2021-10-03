مجلس «نساند» يناقش تحفيز المحتوى المحلي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ناقش المجلس التنفيذي لمبادرة (نساند) - إحدى مبادرات الشركة السعودية للصناعات الأساسية «سابك» لتعزيز المحتوى المحلي وتحقيق رؤية المملكة 2030 -، في اجتماعه العاشر افتراضيا، المساعدة في تحفيز المحتوى المحلي ودعم القطاعات المجدية تجاريا لتحقيق النمو المستقبلي.

واستعرض المجلس، بحضور كبار المسؤولين الحكوميين وممثلي قطاع الأعمال وكبار المسؤولين التنفيذيين في «سابك»، التقدم المحرز في برنامج «نساند التميز»، الذي يهدف إلى نشر ثقافة التميز التشغيلي في المجتمع الصناعي في المملكة، وتم تدعيم ذلك بعدد من قصص النجاح التي تم تحقيقها خلال المرحلة السابقة، كما ناقش الحضور مبادرة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المتعلقة بالعمالة الحديثة، والخطة التي قدمتها وزارة الصناعة والثروة المعدنية بشأن سلسلة الإمدادات المحلية.

ويتألف المجلس من كبار المسؤولين التنفيذيين في «سابك» وممثلين رفيعي المستوى من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وزارة الصناعة والثروة المعدنية، وزارة الاستثمار، الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة «منشآت»، الهيئة العامة للمحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، ومجلس الغرف السعودية.

ويمثل مجلس نساند التنفيذي، منصة وطنية تسعى إلى تحقيق رؤية المملكة 2030 ومواجهة أبرز تحديات الصناعة، لا سيما أنظمة العمل، إلى جانب استكشاف الفرص في القطاعات الصناعية الجديدة.