شكرا لقرائتكم خبر عن قرى ونجوع الصعيد تحتل الأولوية الأولى بمشروعات حياة كريمة بقطاع الأعمال العام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحظى محافظات الصعيد خاصة القرى والنجوع والعزب والتوابع والمركز بنصيب الأسد من مشروعات تطوير القرى المصرية، ضمن مبادرة حياة كريمة التي دشنها الرئيس عبدالفتاح السيسى؛ لخدمة نحو 52 مليون مواطن في ربوع البلاد.

أشار المهندس ناجى علوان، مساعد الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للمرافق بشركة العبد العامة، أنه جاري تنفيذ مشروعات حياة كريمة بنسب إنجاز تتناسب مع جداول تنفيذ المشروعات، بمختلف المحافظات، موضحا أن شركات قطاع الأعمال العام تولى الصعيد أولوية كبيرة في تنفيذ المشروعات.

أوضح ناجى علوان لـ" الخليج 365"، أنه يتم تنفيذ المشروعات في 58 قرية بتكاليف تزيد على 4 مليارات جنيه، في العديد من المحافظات، منها: 11 قرية في محافظة المنيا و8 قرى في سوهاج و11 قرية في إدفو بأسوان، و 3 قرى في قوص بقنا و4 قرى في الوقف بقنا و7 قرى في ساقلته بسوهاج، و7 قرى في المراغة و4 قرى بالغربية، والمنوفية بجانب 19 قرية في أبو المطامير بمحافظة البحيرة.