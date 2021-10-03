شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على نظام العمل جزء من الوقت فى قانون الخدمة المدنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نص قانون الخدمة المدنية 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية على أن الموظف الحكومى له الحق فى العمل جزء من الوقت الأصلى لساعات العمل وذلك بناءً على طلب من الموظف للعمل بهذا النظام، وذلك بعد تقديم طلب للسلطة المختصة.

ما هى الجهة المختصة بالموافقة على طلب الموظف العمل جزء من الوقت؟

السلطة المختصة هى المسؤولة عن الموافقة أو عدم الموافقة على طلب العمل جزء من الوقت والأمر جوازى بالنسبة لها وفقا للقواعد التى تضعها.

ما هى شروط العمل جزء من الوقت؟

أن يتقدم الموظف بطلب للعمل جزء من الوقت.

أن يعمل ثلاثة أيام فى الأسبوع أيا كان عدد أيام العمل داخل وحدته.

كم سيحصل الموظف على الراتب فى حال العمل جزء من الوقت؟

يستحق الموظف 65% من أجره الوظيفى والمكمل.

ماذا عن الاشتراكات والتأمينات الخاصة بالموظفين؟

تؤدى من الأجر المخفض على أساس الأجر الكامل وتدخل المدة بالكامل ضمن مدة اشتراك الموظف.

هل يستحق الموظف إجازات وما هى نسبتها؟

يستحق الموظف 65% من الإجازات الاعتيادية والعارضة والمرضية المقررة.