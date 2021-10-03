شكرا لقرائتكم خبر عن الرقابة المالية: وثيقة جديدة للتأمين على العاملين بالخارج بتعويض 100 ألف جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن المستشار رضا عبد المعطى نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، موافقة الجمعية العامة لمجمعة شركات تأمين جوازات السفر، على إصدار وثيقة جديدة للتأمين على المصريين العاملين فى الخارج بقسط تأمين سنوى 100 جنيه، تغطى الوثيقة حالات الوفاة الطبيعية بتحمل تكاليف نقل الجثمان، أما في حالة الوفاة نتيجة حادث يتم صرف تعويض يصل إلى 100 ألف جنيه متضمنًا تكاليف إعادة الجثمان لأرض الوطن، على أن يتم إصدار الوثيقة اختياريًا عبر منافذ تصاريح العمل.

قال "عبد المعطي"، فى تصريح خاص لـ"الخليج 365"، أن وثيقة التأمين على العاملين فى الخارج تهدف لمد مظلة التأمين للعاملين فى الخارج، تحقيقًا للسياسة العامة للدولة، بالتوسع فى التأمين الإجبارى لحماية المواطنين، مضيفًا أنه جارى اتخاذ الإجراءات التنفيذية للبدء فى إصدار الوثيقة بعد أن اعتمدت الهيئة العامة للرقابة المالية لشروط الوثيقة كمنتج تأمينى جديد بناءً على طلب اللجنة الإدارية لمجموعة جوازات السفر تطبيقًا للبروتوكول الموقع خلال مؤتمر شرم الشيخ للتأمين بين وزارة الهجرة والهيئة ومجمعة التأمين.

وتوقع رضا عبد المعطى، أن تغطى وثيقة التأمين على المصريين فى الخارج نحوأكثر من 5 ملايين مصرى يعملون فى الخارج، بحجم أقساط سنوية متوقعة تتجاوز 130 مليون جنيه.

يذكر أن وثيقة التأمين على العاملين فى الخارج، تختلف عن وثيقة تأمين رعاية المسافر، والتى تم البدء فى إطلاقها منذ مطلع شهر يوليو الماضى خلال إصدار جواز السفر أو تجديده، لتوفير مظلة تأمينية تُقدِم المساعدة الفورية للمصريين المسافرين للخارج فى حالة تعرض أى منهم لأى حادث عرضى أو مرض طارئ قد يتعرض له أثناء رحلة السفر خارج جمهورية مصر العربية، كما تتضمن التغطية التأمينية، بالإضافة إلى تكاليف النقل أو إعادة المؤمن له إلى بلد الإقامة فى حالة المرض أو وقوع حادث للمؤمن له، تكاليف إعادة الجثمان إلى بلد الإقامة فى حالة وفاة المؤمن له.