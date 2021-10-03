شكرا لقرائتكم خبر عن هبوط 15 قطاعًا بالبورصة المصرية بجلسة الأحد على رأسها "السيارات" بنسبة 4.52% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تراجع 15 قطاعًا بالبورصة المصرية، خلال تعاملات جلسة اليوم الأحد، أولى جلسات شهر أكتوبر، على رأسها الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بنسبة 4.52%، أعقبه قطاع المقاولات والإنشاءات الهندسية بنسبة 4.27%، يليه قطاع الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 2.15%، ثم قطاعى الخدمات التعليمية والتجارة والموزعون بنسبة 1.74%، 1.71%، على التوالى، وهبط قطاعى المنسوجات والسلع المعمرة والعقارات بنسبة 1.48%، 1.46%، على التوالي.

كما تراجع الرعاية الصحية والأدوية بنسبة 1.21%، أعقبه قطاع البنوك بنسبة 1.12%، يليه قطاع الورق ومواد التعبئة والتغليف بنسبة 0.98%، ثم قطاع الخدمات المالية غير المصرفية بنسبة 0.92%، وهبط قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ بنسبة 0.53%، ثم قطاعى السياحة والترفيه والطاقة والخدمات المساندة بنسبة 0.25%، 0.21%، على التوالى، وأخيرًا قطاع خدمات النقل والشحن بنسبة 0.11%، فيما ارتفع قطاعى مواد البناء والموارد الأساسية بنسبة 0.79%، 0.37%، على التوالي.

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، أولى جلسات شهر أكتوبر، بتراجع جماعى للمؤشرات بضغوط مبيعات المتعاملين العرب والأجانب، وخسر رأس المال السوقى نحو 6.8 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 696.495 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 342.8 مليون ورقة مالية بقيمة 1.2 مليار جنيه، عبر تنفيذ 36.2 ألف عملية لعدد 195 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 87.93% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 3.1%، والعرب على 8.96% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 19.36% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 80.63%.

ومالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 73.7 مليون جنيه، 42.2 مليون جنيه، 384.5 ألف جنيه، 7.6 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات المؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 104 مليون جنيه، 19.8 مليون جنيه، على التوالي.

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.43%، ليغلق عند مستوى 10366 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 1.99% ليغلق عند مستوى 2267 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.25% ليغلق عند مستوى 12724 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.46% ليغلق عند مستوى 4046 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1.64% ليغلق عند مستوى 2677 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 1.53% ليغلق عند مستوى 3615 نقطة، ونزل مؤشر تميز بنسبة 3.7% ليغلق عند مستوى 4568 نقطة، وقفز مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.06% ليغلق عند مستوى 1104 نقطة.

وصعدت أسهم 23 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 96 شركة، ولم تتغير مستويات 76 شركة.