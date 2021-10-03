أخبار الاقتصاد: إيرادات البيع وصناعة وترويج المحتوى وإعلانات الإنترنت تخضع للضرائب

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القاهرة - سامية سيد - تنوعت اليوم الأحد 3-10-2021 أخبار الاقتصاد المصرى اليوم، ومن أبرزها أجرى بعض قيادات وزارة المالية حوارًا مفتوحًا مع عدد من المحررين الاقتصاديين.. وقالوا، خلال ورشة العمل التى تم تنظيمها بالتعاون مع مشروع إصلاح واستقرار الاقتصاد الكلى التابع للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.

المالية: إيرادات البيع وصناعة وترويج المحتوى وإعلانات الإنترنت تخضع للضرائب

أجرى بعض قيادات وزارة المالية حوارًا مفتوحًا مع عدد من المحررين الاقتصاديين.. وقالوا، خلال ورشة العمل التى تم تنظيمها بالتعاون مع مشروع إصلاح واستقرار الاقتصاد الكلى التابع للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية «USAID»، : «نعمل معًا فريقًا واحدًا متناغمًا بقيادة الدكتور محمد معيط وزير المالية؛ لتحقيق المستهدفات الاقتصادية عبر التوظيف الأمثل للخبرات العالمية والتكنولوجيا الحديثة فى إرساء دعائم سياسات مالية متوازنة تُلبى احتياجات المواطنين، وتسهم فى تعزيز حوكمة المنظومة المالية، والحفاظ على المسار الاقتصادى الآمن للدولة».

أكد رامى يوسف مستشار وزير المالية للشئون الضريبية، أن المنظومة الضريبية تخضع لبرنامج تطوير شامل ومتكامل، يرتكز على إعادة هندسة الإجراءات لتوحيدها وتبسيطها وميكنتها؛ تعزيزًا للحوكمة، وتحقيقًا للعدالة الضريبية؛ على نحو يُسهم فى التيسير على الممولين، وتوسيع القاعدة الضريبية، من خلال تعظيم جهود دمج الاقتصاد غير الرسمى فى الاقتصاد الرسمى، بمراعاة متغيرات التحول إلى الاقتصاد الرقمى، التى تتطلب آليات أكثر فاعلية فى رفع كفاءة التحصيل الضريبى، لافتًا إلى أن مشروعات رقمنة المنظومة الضريبية لا تعنى الاستغناء عن الموظفين، بل تفتح آفاقًا جديدة لتشغيل الخريجين الذين يمتلكون مقومات التعامل الاحترافى مع الأنظمة المميكنة، جنبًا إلى جنب مع جهود تنمية مهارات العاملين بمصلحة الضرائب.

تنمية المشروعات: الإمارات العربية المتحدة تشارك في معرض "تراثنا"

يستضيف معرض تراثنا الذى ينظمه جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، دولة الامارات العربية المتحدة، وذلك في إطار تعزيز التعاون والروابط التجارية والثقافية المشتركة بين البلدين. وتنطلق فعاليات المعرض يوم 9 أكتوبر بمركز المعارض الدولية في التجمع الخامس ويستمر حتى 15 أكتوبر.

وصرحت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة والرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات بسعادتها بمشاركة دولة الإمارات الشقيقة للمرة الأولى في فعاليات معرض تراثنا من خلال جناح متميز يضم عدد متنوع من المنتجات اليدوية والتراثية الفنية المتميزة والعروض الاستعراضية الحية التي تعكس الفنون الإماراتية الراقية والأصيلة. وأكدت جامع على العلاقات الوثيقة التي تربط الشعبين المصرى والاماراتى والتعاون المستمر بين البلدين في مختلف المجالات حيث تشارك مصر في فعاليات معرض اكسبو دبى بجناح ضخم يمزج بين الحضارة المصرية العريقة والاتجاه نحو التطوير والحداثة لتوضيح ما وصلت إليه مصر من تطور في السنوات السبع الماضية مما يساعد على جذب الاستثمارات العربية والأجنبية ويبلور صورتها أمام العالم.

إصدار 338 شهادة للمصدرين بإجمالى مساندة 874.8 مليون جنيه

أعلنت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة أن صندوق تنمية الصادرات أصدر 338 شهادة لعدد 456 شركة مصدرة بإجمالي مساندة بلغت 874.8 مليون جنيه وبصافي 785.5 مليون جنيه بعد استقطاع كافة المديونيات الضريبية ومديونيات الغاز، حيث بلغ عدد الشركات المتقدمة 1634 شركة، وذلك في إطار تنفيذ المرحلة الثالثة من مبادرة السداد الفورى للمصدرين.

وأوضحت الوزيرة أن اتاحة هذه المستحقات المالية تأتى تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية بمساندة القطاع التصديري، وسرعة رد الأعباء التصديرية المستحقة للشركات المصدرة، لافتةً إلى أن رد مستحقات المصدرين لدى الصندوق سيسهم بشكل كبير في زيادة قدراتهم الإنتاجية وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق الخارجية خاصةً في ظل أزمة فيروس كورونا.

جدير بالذكر أن مبادرة السداد الفوري هي مبادرة أطلقتها وزارتا التجارة والصناعة والمالية بالتنسيق مع البنوك وتتيح سداد نسبة 85% من إجمالي قيمة المستحقات فوراً، بدلاً من سدادها على أقساط قد تستغرق عدة سنوات، الأمر الذي يسهم في توفير السيولة النقدية لتمكين الشركات المصدرة من الوفاء بالتزاماتها تجاه عملائها والحفاظ على العمالة.