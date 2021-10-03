شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب والعملات فى السعودية اليوم الأحد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشهد أسعار العملات فى السعودية اليوم الأحد 3 أكتوبر 2021، ثباتا ملحوظا أمام الريال السعودى، ليثبت سعر 1 دولار أمريكى عند 3.75 ريال سعودى، كما ثبت سعر 1 يورو عند 4.35 ريال سعودى، وسجل 1 جنيه مصرى 0.24 ريال سعودى، ودولار أسترالى 2.72 ريال سعودى، وذلك كما كانت أسعار أمس السبت.

وعن أسعار العملات فى مصر شهدت أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الأحد 3-10-2021، تباينا ملحوظا ما بين الاستقرار والارتفاع والانخفاض أمام الجنيه المصرى، وذلك خلال بدء تعاملات كافة البنوك العاملة فى مصر، ليستقر سعر الدولار والريال السعودى، فى حين انخفض سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصرى، ليسجل 18.08 للشراء، 18.26 جنيه للبيع، مقابل سعر الخميس الماضى كان بـ 18.09 للشراء، 18.27 جنيه للبيع.





وجاءت أسعار العملات اليوم فى المملكة العربية السعودية كالتالى:سجل 1 دولار أمريكى نحو 3.75 ريال سعودى.

سجل 1 يورو نحو 4.35 ريال سعودي.

سجل 1 جنيه استرليني نحو 5.08 ريال سعودي.

سجل 1 دولار كندي نحو 2.97 ريال سعودي.

سجل 1 دولار أسترالي نحو 2.72 ريال سعودي .

سجل 1 ين ياباني نحو 0.03 ريال سعودي.

سجل 1 جنيه مصري نحو 0.24 ريال سعودي.

سجل 1 درهم إماراتي نحو 1.02 ريال سعودي.

سجل 1 دينار بحريني نحو 9.95 ريال سعودي.

سجل 1 دينار كويتي نحو 12.44 ريال سعودي.



أما أسعار الذهب فى السعودية، فسجل سعر الذهب "عيار 24" فى المملكة العربية السعودية 212.50 ريال سعودى.

وجاءت أسعار الذهب اليوم فى السعودية بالريال السعودى كالتالى: ​سعر الذهب عيار 24بنحو 212.50 ريال سعر الذهب عيار 22بنحو 194.80 ريال سعر الذهب عيار 21بنحو 185.95 ريال سعر الذهب عيار 18بنحو 159.38 ريال سعر الذهب عيار 14بنحو 123.96 ريال سعر أوقية الذهببنحو 6,609 ريال