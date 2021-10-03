شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع مؤشرات البورصة بأولى جلسات أكتوبر.. و6.8 مليار جنيه خسائر سوقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، أولى جلسات شهر أكتوبر، بتراجع جماعي للمؤشرات بضغوط مبيعات المتعاملين الأجانب، وخسر رأس المال السوقي نحو 6.8 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 696.495 مليار جنيه.

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.43%، ليغلق عند مستوى 10366 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 1.99% ليغلق عند مستوى 2267 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.25% ليغلق عند مستوى 12724 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.46% ليغلق عند مستوى 4046 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1.64% ليغلق عند مستوى 2677 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 1.53% ليغلق عند مستوى 3615 نقطة.