شكرا لقرائتكم خبر عن «سكني»: أكثر من 4.2 ملايين زيارة حتى الربع الثالث 2021 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سجّلت منصّات برنامج "سكني" حتى الربع الثالث من العام الجاري 2021 نمواً في تقديم الخدمات النوعية للأسر السعودية، إذ بلغ متوسط زيارات تطبيق "سكني" خلال الأرباع الثلاثة الماضية نصف مليون زيارة كمتوسط شهري، وذلك للاطلاع على جميع الخدمات والخيارات السكنية التي يقدمها البرنامج لمستفيديه على مدار الساعة، ضمن إجراءات سهلة وميسرة بهدف زيادة نسبة التملك السكني للأسر السعودية إلى 70% بحلول 2030 وفق مستهدفات برنامج الإسكان.

وبلغ عدد زيارات تطبيق "سكني" خلال شهر سبتمبر الماضي 428 ألف زيارة، مسجلاً ما يزيد عن 4.2 ملايين زيارة حتى الربع الثالث 2021، ويُقدم تطبيق "سكني" عدداً من الخدمات الإلكترونية تتضمن الاستحقاق الفوري، وحجز ومعاينة الوحدات والأراضي السكنية، وإصدار عروض الأسعار من الجهات التمويلية، والمستشار العقاري، والتصاميم الهندسية وغيرها من الخدمات، ويمكن تحميل التطبيق عبر الرابط qrco.de/bc2sRx.

وتفاعّل حساب العناية بالمستفيدين على منصة تويتر ([email protected]) خلال شهر سبتمبر الماضي مع 21,762 استفسارًا بمجموع يتجاوز 257 ألف تفاعل منذ بداية العام 2021 حتى الربع الثالث، بالإجابة عن جميع استفسارات وأسئلة المواطنين حول الخيارات والحلول السكنية التي يقدمها "سكني" من قروض مدعومة لشراء وحدات سكنية جاهزة وتحت الإنشاء والبناء الذاتي والأراضي السكنية، وذلك ضمن جهود البرنامج لتقديم خدمات وحلول تسهل تملك المنزل الأول للأسر السعودية.

وتجاوب مركز الاتصال الموحد للعناية بالمستفيدين 199090 مع نحو 88 ألف اتصال من الأسر السعودية خلال شهر سبتمبر الماضي ليصل مجموع الاتصالات خلال العام 2021 إلى نحو 859 ألف اتصال، وأجاب موقع "سكني" خلال شهر سبتمبر عن 5368 طلبًا واستفسارًا عبر خدمة "راسلنا"، وتمت معالجة 5499 اعتراضًا من خلال أيقونة "تحدث معي" على منصة "سكني" (sakani.housing.sa) عبر خدمة التحدث المباشر مع موظفي خدمة المستفيدين.

ويستعرض تطبيق وموقع "سكني" 106 مشروعات سكنية توفّر أكثر من 146 ألف وحدة سكنية متنوعة التصاميم والمساحات ما بين شقق وفلل وتاون هاوس ضمن بيئة سكنية متكاملة وبمتوسط أسعار 700 ألف ريال للوحدة، ونحو 223 مخططاً سكنياً توفّر أكثر من 180 ألف أرض في غالبية مدن ومحافظات المملكة، بهدف زيادة نسبة التملك إلى 70% بحلول 2030 تماشياً مع مستهدفات برنامج الإسكان - أحد برامج رؤية المملكة 2030.