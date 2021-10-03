شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر سوق الأسهم يغلق منخفضا عند 11453 نقطة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أنهى مؤشر السوق الرئيسية تعاملات اليوم الأحد بداية الأسبوع، على تراجع بنسبة 0.37% ليبلغ مستوى 11453 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 8.466 مليار ريال، بينما بلغت كمية الأسهم المتداولة 182.574 مليون سهم، فيما بلغ عدد الصفقات 379.357 صفقة.

وأظهرت بيانات «تداول» أن 6 قطاعات سجلت ارتفاعا، بينما تراجعت باقي القطاعات، إذ ارتفع قطاع الطاقة بنسبة 0.24%، ليبلغ مستوى 5711 نقطة، وبتداولات بلغت 313.818 مليون ريال، فيما ارتفع قطاع الخدمات التجارية والمهنية بنسبة 1.68%، بينما سجل قطاع الخدمات الاستهلاكية ارتفاعا بنسبة 1.42%، وقطاع السلع طويلة الأجل زيادة بنسبة 1.30%، وسجل قطاع البنوك ارتفاعا بنسبة 0.12%، بينما سجل قطاع التطبيقات وخدمات التقنية أعلى ارتفاع بين القطاعات بنسبة 5.78% وبتداولات بلغت 2.419 مليار ريال.

وتراجع قطاع الاتصالات بنسبة 2.39%، فيما تراجع قطاع الأدوية بنسبة 0.54%، وقطاع التأمين بنسبة 0.97%، والرعاية الصحية بنسبة 0.45%، والصناديق العقارية المتداولة بنسبة 0.21%، وإدارة وتطوير العقارات بنسبة 0.79%، بينما سجل قطاع المواد الأساسية تراجعا بنسبة 0.98%، والنقل بنسبة 0.15%، والإعلام والترفيه بنسبة 1.05%، والسلع الرأسمالية بنسبة 0.49%.

ووفقا لبيانات «تداول»، كان سهم «سلوشنز» الأكثر ارتفاعا بنسبة 11.11%، تلاه سهم نسيج بنسبة 6.09%، وسيرا بنسبة 5.12%، والتموين بنسبة 4.02%، وتشب بنسبة 3.88%.

وبحسب «تداول»، كان سهم سبكيم العالمية الأكثر انخفاضا بنسبة 4.22%، تلاه المجموعة السعودية بنسبة 3.80%، وإس تي سي بنسبة 3.31%، وعسير وإم آي إس بنسبة 2.65% و2.39% على التوالي.

وكانت أسهم سيرا الأكثر نشاطا بالكمية مسجلة 23.050 مليون سهم، بينما كان الأكثر نشاطا بالقيمة «سلوشنز» بقيمة 2.184 مليار ريال.