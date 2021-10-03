شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدرهم الإماراتى اليوم الأحد 2 أكتوبر 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد سعر الدرهم الإماراتى اليوم الأحد 3-10-2021، ثباتا ملحوظا ببداية الأسبوع أمام الجنيه المصرى بكافة البنوك العاملة فى مصر، ليستقر سعره فى البنك الأهلى المصرى وبنك مصر عند 4.26 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع، وفى مصرف أبو ظبى الإسلامى، وبنك الإسكندرية استقر عند 4.26 جنيه للشراء، و4.29 جنيه للبيع.

وفى سياق متصل شهد سعر الدينار الكويتى اليوم، تباينا ملحوظا خلال تعاملات البنوك العاملة فى مصر أمام الجنيه المصرى، مسجلا سعره في البنك الأهلى المصرى 49.25 جنيه للشراء، و52.22 جنيه للبيع، مقابل سعره الخميس الماضى كان بـ 49.25 جنيه للشراء، و52.24 جنيه للبيع، وفى البنك المركزى سجل متوسط سعر الصرف 51.85 جنيه للشراء، و52.30 جنيه للبيع.

ويقدم ”الخليج 365” خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كافة البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديثا فوريا للأسعار حال تغيرها. وسجل سعر الدرهم الإماراتى فى بعض البنوك كالتالى: وسجل سعر الدرهم الإماراتى فى بعض البنوك كالتالى: سعر الدرهم الإماراتى فى البنك المركزى المصرى4.26 جنيه للشراء.

4.29 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى البنك الأهلى المصرى4.26 جنيه للشراء.

4.28 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى مصرف أبو ظبى الإسلامى4.26 جنيه للشراء.

4.29 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى بنك الإسكندرية4.26 جنيه للشراء.

4.29 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى بنك مصر4.26 جنيه للشراء.

4.28 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى بنك الاستثمار العربى4.24 جنيه للشراء.

4.29 جنيه للبيع.