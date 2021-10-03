شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب في مصر اليوم الأحد 3 أكتوبر 2021.. وعيار 21 بـ 771 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجلت أسعار الذهب في مصر اليوم الأحد ثباتا ملحوظا عند نفس مستويات أمس ، وذلك بالتزامن مع الإجازة الأسبوعية لسوق الصاغة، وتوقف البورصة العالمية عند التداولات الفورية ويسجل الذهب العالمي 1760 دولار، وقد نشهد تغيرات كبيرة في اسعار الذهب هذا الشهر حيث أصبح مستقبل سعر الذهب في يد مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي خلال اجتماعه المرتقب عن الفائدة.





أسعار الذهب اليوم:

عيار 18 سعر 661 جنيها للجرام.

عيار 21 سعر 771 جنيها للجرام.

عيار 24 سعر 881 جنيها للجرام.

الجنيه الذهب 6168 جنيها.

أونصة الذهب 1760 دولارا.

شهدت أسعار الذهب خلال الـ 24 ساعة التي سبقت إغلاق سوق الذهب قفزة واضحة بقيمة وصلت إلي 11 جنيهات في سعر الذهب بالسوق المصري، لتصعد جميع أعيرة الذهب المتداولة خلال جلسات التداول مساء الخميس الماضي بصورة ملحوظة.





أسعار الذهب اليوم في مصر:

وقفزت أسعار الذهب من 760 جنيها للذهب عيار 21 وهو العيار الرئيسي في سوق الصاغة إلي مستويات 771 جنيها للجرام، وهو السعر المسجل في سوق الذهب الآن وقت كتابة هذه السطور.

سعر الذهب اليوم من عيار 18 سجل قفزة ملحوظه من 650 جنيها مستهل تعاملات أمس الخميس إلي 661 جنيها بختام، أما أسعار الذهب عيار 24 تسجل في سوق الذهب الآن تسجل 881 جنيها للجرام، ونؤكد على عدم وجود مشغولات ذهبية من هذا العيار ، لكنه هو المكون الرئيسي في سبائك الذهب.

أسباب دفعت أسعار الذهب لتحقيق قفزة واضحة خلال ال 24 ساعة قبل إغلاق التداولات لعل أبرزها حدوث تراجع طفيف في عائد الدولار الأمريكي وهذا أول سبب في تحقيق الذهب العالمي صعود من مستويات 1723 إلي 1760 دولار، السبب الثاني في حدوث قفزة في أسعار الذهب هو حدوث تراجع طفيف في عائد السندات الأمريكية، الأمر الذي يتسبب في ارتفاع الطلب على الذهب في البورصات العالمية ومن ثم حدوث ارتفاع في أسعار المعدن الأصفر.

أسعار الذهب في البورصات العالمية تتعرض لضغوط كبيرة تكبح جماح استمرار صعودها وذلك مع ترقب في الأسواق الدولية تدخل من مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي برفع مرتقب لسعر الفائدة خلال اجتماع يوم 2 و 3 نوفمبر 2021.