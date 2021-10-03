شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدينار الكويتى اليوم الأحد 3 أكتوبر 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد سعر الدينار الكويتى اليوم الأحد الموافق 3 أكتوبر 2021، تباينا ملحوظا خلال تعاملات البنوك العاملة فى مصر أمام الجنيه المصرى، مسجلا سعره في البنك الأهلى المصرى 49.25 جنيه للشراء، و52.22 جنيه للبيع، مقابل سعره الخميس الماضى كان بـ 49.25 جنيه للشراء، و52.24 جنيه للبيع، وفى البنك المركزى سجل متوسط سعر الصرف 51.85 جنيه للشراء، و52.30 جنيه للبيع.

وفى سياق متصل شهد سعر الريال السعودى اليوم، ثباتا ملحوظا أمام الجنيه المصرى، وذلك مع بدء تعاملات أولى أيام الأسبوع بكافة البنوك العاملة فى مصر، ليستقر سعره فى بنك الأهلى المصرى عند سعر 4.18 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، أما متوسط سعر الصرف فى البنك المركزى المصرى سجل 4.17 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

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وسجل سعر الدينار الكويتى فى بعض البنوك كالتالى: سعر الدينار الكويتى فى البنك المركزى المصرى51.85 جنيه للشراء.

52.30 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى البنك الأهلى المصرى49.25 جنيه للشراء.

52.22 جنيه للبيع مقابل سعره الخميس الماضى كان بـ 52.24 جنيه.

سعر الدينار الكويتى فى بنك مصر49.45 جنيه للشراء.

52.22 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى بنك قناة السويس51.91 جنيه للشراء

52.24 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى البنك التجارى الدولى cib49.37 جنيه للشراء.

52.28 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى بنك الإسكندرية48.47 جنيه للشراء.

52.23 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى مصرف أبوظبى الإسلامى48.60 جنيه للشراء.

52.42 جنيه للبيع.