شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الريال السعودى اليوم الأحد 3 أكتوبر 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد سعر الريال السعودى اليوم الأحد 3-10-2021، ثباتا ملحوظا أمام الجنيه المصرى، وذلك مع بدء تعاملات أولى أيام الأسبوع بكافة البنوك العاملة فى مصر، ليستقر سعره فى بنك الأهلى المصرى عند سعر 4.18 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، أما متوسط سعر الصرف فى البنك المركزى المصرى سجل 4.17 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع، وذلك كما كانت أسعاره الخميس الماضى بالبنوك.

وفى سياق متصل تراجع سعر اليورو اليوم، أمام الجنيه المصرى، وذلك مع بدء تعاملات البنوك العاملة فى مصر، ليثبت سعره فى البنك الأهلى المصري عند سعر 18.09جنيه للشراء، و18.27 للبيع، مقابل سعره الخميس الماضى كان بـ18.09جنيه للشراء، و18.27 للبيع، أما متوسط سعر صرف اليورو فى البنك المركزى المصرى سجل 18.12جنيه للشراء، و18.24 جنيه للبيع.

ويقدم ”الخليج 365”، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كافة البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديث فورى للأسعار حال تغييرها.

وجاء سعر الريال السعودى فى عدد آخر من البنوك العاملة فى مصر، كالتإلى:

سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى4.17 جنيه للشراء.

4.20 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى المصرى4.18 جنيه للشراء.

4.19 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية4.16 جنيه للشراء.

4.20 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib4.17 جنيه للشراء.

4.20 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك مصر4.18 جنيه للشراء.

4.19 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك البركة4.08 جنيه للشراء.

4.20 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك قناة السويس4.15 جنيه للشراء.

4.20 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى مصرف أبو ظبى الإسلامى4.11 جنيه للشراء.

4.20 جنيه للبيع.