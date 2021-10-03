شكرا لقرائتكم خبر عن خلو منصب نائب الرئيس التنفيذى للموارد البشرية للشركة المصرية للاتصالات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الشركة المصرية للاتصالات، إن منصب نائب الرئيس التنفيذى للموارد البشرية قد أصبح شاغرًا، والذى كان يشغله عصام محمد عبد الدايم السيد.

وتضم قائمة المديرين التنفيذين الداخليين بالشركة المصرية للاتصالات كلا من المهندس عادل حامد الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب، والمهندس عبد الستار عبد السلام الشيخ نائب الرئيس التنفيذى لشئون المناطق، المهندس محمد حسن شمروخ نائب أول الرئيس التنفيذى للشئون المالية والإدارية، المهندس محمد حسن أبو طالب نائب الرئيس التنفيذى للشئون التجارى، سيف الله ممدوح محمود منيب نائب الرئيس التنفيذى لشئون الدولى والمشغلين، والمهندس محمد حسين الفوى نائب الرئيس التنفيذى للشئون الفنية، فيما تخلو 3 مناصب من مديرين تنفيذين داخليين وهم نائب الرئيس التنفيذى لنظم وتكنولوجيا المعلومات، نائب الرئيس التنفيذى للموارد البشرية، نائب الرئيس التنفيذى لخدمة العملاء.

ويضم مجلس إدارة الشركة المصرية للاتصالات كلًا من الدكتور ماجد عثمان رئيس مجلس الإدارة-غير تنفيذى، المهندس عادل حامد الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب-تنفيذى، اللواء رامى محمد محمد على، المهندس محمد نصر الدين على، حسين يسرى جمال الدين، طارق محمد طنطاوى، طارق محمد أبو علم، إبراهيم توفيق هيكل-أعضاء غير تنفيذين، محمد حسن شمروخ-تنفيذى، وكلا من أحمد محمد أبو على، لبنى محمد هلال، محمد سعيد سلطان، محمد كمال الدين بركات أعضاء مستقلين.