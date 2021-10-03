الاقتصاد

مبيعات أجنبية تهبط بالمؤشر الرئيسي للبورصة المصرية بمنتصف التعاملات

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القاهرة - سامية سيد - تراجعت مؤشرات البورصة المصرية، بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بضغوط مبيعات المتعاملين الأجانب، فيما مالت تعاملات المصريين والعرب للشراء.

 

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.23% ليصل إلى مستوى 10492 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.63% ليصل إلى مستوى 2298 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.28% ليصل إلى مستوى 12848 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.5% ليصل إلى مستوى 4085 نقطة.

 

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.11% ليصل إلى مستوى 2719 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.13% ليصل إلى مستوى 3666 نقطة، ونزل مؤشر تميز بنسبة 1.55% ليصل إلى مستوى 4670 نقطة.

 

 

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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