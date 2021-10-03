شكرا لقرائتكم خبر عن مدينة الجلود بالروبيكى تستقبل وفد كلية القادة والأركان الزامبي والان مع تفاصيل الخبر

استضافت مدينة الجلود بالروبيكي وفدا من كلية القادة والأركان الزامبية يضم 19 فرد برئاسة الجنرال العام موسوندا بوليا يرافقهم ممثلين عن هيئة التنمية الصناعية، حيث استهدفت الزيارة الاطلاع على التجربة والخبرات المصرية في مجال دباغة الجلود والمصنوعات الجلدية وبحث سبل وامكانيات الاستفادة منها في تطوير صناعة الجلود بدولة زامبيا.

القاهرة - سامية سيد - محمود محرز: الزيارة استهدفت بحث امكانية نقل الخبرة المصرية لتطوير صناعة الجلود الزامبية

واستعرض محمود محرز رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب لشركة القاهرة للاستثمار المسئولة عن إدارة مدينة الجلود بالروبيكي خلال استقباله للوفد الزامبي استراتيجية الدولة ووزارة التجارة والصناعة لتحقيق التعاون المثمر والبناء مع دول قارة افريقيا بصفة عامة ودولة زامبيا بصفة خاصة، مشيراً إلي التوجيهات الرئاسية بنقل كافة مصانع الدباغة علي مستوي الجمهورية كمرحلة أولي لمدينة الروبيكي وبناء مائة مصنع كاملة بالمعدات للمنتجات النهائية لإتاحة بيئة مواتية لاستقدام الماركات العالمية ودراسة نقل كل مصانع المنتجات الجلدية إلي مدينة الجلود بالروبيكي لتصبح مدينة متكاملة تضاهي المدن العالمية.

وأشار محرز الى مراحل التصنيع بمدينة الروبيكى والتي تتضمن وحدات دباغة الجلود ووحدات الغراء منطقة المائة مصنع ومحطات المياه والصرف الصحي، مشيراً الى امكانية التعاون مع دولة زامبيا للنهوض بقطاع الجلود بها .

ومن جانبه أشاد الجنرال موسوندا بوليا رئيس الوفد الزامبي بمدينة الجلود بالروبيكي وقطاع صناعة الجلود في مصر، معرباً عن امله في ان تصل صناعة الجلود في دولة زامبيا لنفس مستوى الصناعة المصرية وذلك من خلال الاستفادة من الخبرات والتكنولوجيات الصناعية المصرية في هذا الصدد

وتضمنت الزيارة عرض تقديمي عن مشروع مدينة الجلود بالروبيكي شمل كافة مراحل المشروع كما تم تقديم فيديو تعريفي بما كان عليه الوضع في منطقة مجرى العيون والوضع الان في مدينة الجلود بالروبيكي، وتم ايضاً عمل زيارة ميدانية تفقدية للمشروع تضمنت 3 مدابغ متميزة.