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شكرا لقرائتكم خبر عن سعر اليورو اليوم الأحد 3-10-2021 بالبنوك المصرية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تراجع سعر اليورو اليوم الأحد 3-10-2021، أمام الجنيه المصرى، وذلك مع بدء تعاملات البنوك العاملة فى مصر، ليثبت سعره فى البنك الأهلى المصري عند سعر 18.09جنيه للشراء، و18.27 للبيع، مقابل سعره الخميس الماضى كان بـ 18.09جنيه للشراء، و18.27 للبيع، أما متوسط سعر صرف اليورو فى البنك المركزى المصرى سجل 18.12جنيه للشراء، و18.24 جنيه للبيع، وذلك مقارنة بأسعار الخميس الماضى بالبنوك المصرية.
وفى سياق متصل شهدت أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم، تباينا ملحوظا ما بين الاستقرار والارتفاع والانخفاض أمام الجنيه المصرى، وذلك خلال بدء تعاملات كافة البنوك العاملة فى مصر، ليستقر سعر الدولار والريال السعودى، فى حين انخفض سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصرى، ليسجل 18.08 للشراء، 18.26جنيه للبيع، مقابل سعر الخميس الماضى كان بـ 18.09 للشراء، 18.27 جنيه للبيع.
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وسجل سعر اليورو فى بعض البنوك كالتالى: سعر اليورو فى البنك المركزى المصرى18.12جنيه للشراء.
18.24جنيه للبيع.سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى18.08جنيه للشراء مقابل سعره الخميس الماضى كان بـ 18.09 جنيه.
18.26جنيه للبيع مقابل سعره الخميس الماضى كان بـ 18.27 جنيه.
سعر اليورو فى بنك مصر18.08جنيه للشراء.
18.26جنيه للبيع.سعر اليورو فى بنك الإسكندرية18.07جنيه للشراء.
18.28جنيه للبيع.سعر اليورو فى بنك البركة18.10 جنيه للشراء.
18.29 جنيه للبيع.سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib18.10 جنيه للشراء.
18.29 جنيه للبيع.
سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى18.12 جنيه للشراء.
18.29 جنيه للبيع.