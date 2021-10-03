سعر اليورو اليوم الأحد 3-10-2021 بالبنوك المصرية

وفى سياق متصل شهدت أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم، تباينا ملحوظا ما بين الاستقرار والارتفاع والانخفاض أمام الجنيه المصرى، وذلك خلال بدء تعاملات كافة البنوك العاملة فى مصر، ليستقر سعر الدولار والريال السعودى، فى حين انخفض سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصرى، ليسجل 18.08 للشراء، 18.26جنيه للبيع، مقابل سعر الخميس الماضى كان بـ 18.09 للشراء، 18.27 جنيه للبيع.