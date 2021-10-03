شكرا لقرائتكم خبر عن تنمية المشروعات: الإمارات العربية المتحدة تشارك في معرض "تراثنا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستضيف معرض تراثنا الذى ينظمه جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، دولة الامارات العربية المتحدة، وذلك في إطار تعزيز التعاون والروابط التجارية والثقافية المشتركة بين البلدين. وتنطلق فعاليات المعرض يوم 9 أكتوبر بمركز المعارض الدولية في التجمع الخامس ويستمر حتى 15 أكتوبر.

وصرحت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة والرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات بسعادتها بمشاركة دولة الإمارات الشقيقة للمرة الأولى في فعاليات معرض تراثنا من خلال جناح متميز يضم عدد متنوع من المنتجات اليدوية والتراثية الفنية المتميزة والعروض الاستعراضية الحية التي تعكس الفنون الإماراتية الراقية والأصيلة. وأكدت جامع على العلاقات الوثيقة التي تربط الشعبين المصرى والاماراتى والتعاون المستمر بين البلدين في مختلف المجالات حيث تشارك مصر في فعاليات معرض اكسبو دبى بجناح ضخم يمزج بين الحضارة المصرية العريقة والاتجاه نحو التطوير والحداثة لتوضيح ما وصلت إليه مصر من تطور في السنوات السبع الماضية مما يساعد على جذب الاستثمارات العربية والأجنبية ويبلور صورتها أمام العالم.

وأضافت جامع بأن مشاركة الامارات الشقيقة تأتى في إطار التوسع في فعاليات معرض تراثنا ليصبح مرآة لثقافات العديد من الدول العربية ومحورا هاما لزيادة التبادل التجارى مع هذه الدول وعلى رأسها الامارات الشقيق التي تعد شريكا أساسيا لمصر في مختلف الأنشطة الاقتصادية والتنموية خاصة في مجال دعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بهدف فتح أسواق جديدة أمام أصحاب هذه المشروعات.

ويعد معرض تراثنا فرصة مناسبة يتعرف خلالها الجمهور المصرى على المنتجات الإماراتية التراثية من المصنوعات الخشبية المتميزة والاكسسوارات والديكور والعطور والبخور والتمور والمنتجات المصنوعة من سعف النخيل وأخشاب الأشجار المحلية.