شكرا لقرائتكم خبر عن الإحصاء: 194.2 ألف وحدة سكنية منفذة بواسطة الدولة عام 2019/2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصــدر الجهـاز المركزي للتعبئـة العامـة والإحصاء اليـوم الأحد بياناً صحفياً بمناسبة اليوم العالمى للإسكان، والذى أقرته الجمعيــة العامـــة للأمم المتحدة يوم الإثنين الأول من شهر أكتوبر سنوياً، ويهدف إلى امكانية الحصول علي سكن مناسب وهو أحد حقوق الانسان الاساسية, كما يهدف إلي تذكير العالم بالمسئولية المشتركة لتوفير سكن للأجيال القادمه.

وأهم مؤشراتها بلغ إجمالى عدد الوحدات السكنية المنفذة 194.2 ألف وحدة عام 2019/2020 باستثمارات قـدرها 79 مليار جنيه مقابل281.3 ألف وحدة عام 2018/2019 باستثمارات قدرها 94.6 مليــار جنيه بنسبـة انخفـــاض في الوحدات قدرها 30.9% وفي الاستثمارات قدرها 16.5%.

وطبقا لنوعية البناء جاء الاسكان الاقتصادى فى المرتبة الاولى بعدد 109.1 الف وحدة بنسبة قدرها56.2 % يليه الاسكان المتوسط بعدد 64.4 الف وحدة بنسبة قدرها 33.1% ويليـه الإسكان فوق المتوسط بعـدد 12.9 ألف وحدة بنسبة قدرها 6.7%، ثم الإسكان الفاخر بعدد 7.8 اًلاف وحدة بنسبة قدرها 4.0% مــن الإجمالى العام عام 2019 /2020 .

وتم تنفيذ عدد 85 ألف وحدة بواسطة القطاع ( الحكومى -العام/ أعمال عام) عام2019/2020 بنسبة 43.7% من الاجمالى العام مقابل 100.5 ألف وحدة عام 2018/2019 بنسبة انخفاض قدرها 15.5% .

وطبقا لنوعية البناء جاء الإسكان الإقتصادى فى المرتبة الاولى بعدد 60.7 ألف وحدة بنسبة 71.4% يليه الإسكان المتوسط بعدد 17.7ألف وحدة بنسبة 20.9%، الإسكان فوق المتوسط بعدد 1.1 الف وحدة بنسبة 1.2% ثم الإسكان الفاخر بعدد 5.5 الف وحدة بنسبة 6.5%من اجمالي القطاعين، وجـاءت محافظـة القاهرة فى المرتبــة الاولــى بعـدد 32.2ألـف وحــدة بنسبـة 38 % يليهـا محافظـة الجيزة بعدد 22.8 ألف وحدة بنسبة 26.8% ومحافظة الوادي الجديد فى المرتبة الاخيرة بعدد 48 وحدة بنسبة 0.06% من إجمالى القطاعين .

وتم تنفيذ عدد 109.3 ألف وحدة بواسطـة القطـاع الخــاص عـام 2019/2020 بنسبـة 56.3% مـن الاجمــالى العـام مقابـل 180.8 ألف وحدة عام 2018/2019 بنسبة انخفاض قدرها 39.6 % .

طبقا لنوعية البناء جاء الإسكان الاقتصادي فى المرتبة الاولى بعدد 48.4 ألف وحدة بنسبة 44.3% يلية الإسكان المتوسط بعـدد 46.7 ألف وحدة بنسبة 42.7% ثم الإسكان فوق المتوسـط بعدد 11.9 ألف وحـدة بنسبة 10.9% ثم الإسكان الفاخـر بعـدد 2.3 الف وحدة بنسبة 2.1% من إجمالى القطاع الخاص، وجــاءت محافظــة المنوفية فـى المرتبــة الاولــى بعــدد 15.9 ألف وحدة بنسبة 14.5% يليهــا محافظة القاهـرة بعـدد 12.8 ألف وحدة بنسبة 11.7% ومحافظة البحيرة فى المرتبة الأخيرة بعدد 274 وحدة بنسبة قدرها 0.3 % من إجمالى القطاع الخاص.

وبلغ إجمالــى عـدد الوحدات السكنية المنفذة بمشروع الإسكــان الإجتماعــى ( المليون وحدة )375.2 الف وحدة منفذ منهم 51.2 ألف وحـدة عـام 2019/2020 نفذ منهـا الجهـاز المركــزى للتعـمير 1.4 ألـف وحـدة بنسبـة 2.6٪ بإستثمــارات قدرهـا 150.4 مليون جنيه، مديريات الإسكان 6 ألف وحدة بنسبة 11.8٪ بإستثمارات قدرها 3 مليار جنيه، هيئة المجتمعـات العمـرانية الجديــدة 43.8 ألف وحدة بنسبة 85.6٪ بإستثمارات قدرها 19.1 مليار جنيه .

وبلغ عدد الوحدات المنفذة بمشروع إسكان دار مصر( الإسكان المتوسط ) 43 ألف وحدة بالمدن الجديدة منفذ منهــم 14.6 ألف وحدة عام 2019/2020 ,كان أكبر عدد وحـدات منفـذة بمدينـة القاهرة الجديدة حيـث بلـغ 6672 وحـدة بنسبة 45.8% وأقل عـدد وحدات بمدينة بدر حيث بلغ 480 وحدة بنسبة 3.3٪ من الإجمالى .

وبلغ عدد الوحدات المنفذة بمشروع سكن مصر ( الإسكان المتوسط) 5820 وحدة منفذ منهم 3144 وحدة عام 2019/2020، كان أكبر عدد وحدات منفذه بمدينة غرب اسيوط حيث بلغ 1440 وحدة 45.8٪ بنسبة وأقل عـدد وحدات بمدينة بدر حيث بلغ 408 وحدة بنسبة 13.٪ من الإجمالى .

مشروع جنه مصر (الإسكان الفاخر):

وبلغ عدد الوحـــدات المنفــــذة بمشروع جنة مصر ( إسكان فاخر) 5904 وحدة بالمـدن الجديــدة منفــذ منهــم 5544 وحــدة عام 2019/2020 ,كان أكبرعدد وحـدات منفـذة بمدينـة السادس من أكتوبر حيث بلغ 2760 وحـدة وأقل عـدد وحـدات بمدينة الشروق حيث بلغ 360 وحدة من الإجمالى عام 2019/2020.

وبلغ اجمالي عدد الوحدات المنفذه تحت اشراف هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بالمدن الجديدة178وحدة بالعاصمة الإدارية الجديدة بإستثمارات قدرها 11 مليار جنيه و مدينة المنصورة الجديدة جاري تنفيذ وحدات بها بإستثمـارات قدرهـــا 1.2 مليار جنيه, العلمين الجديدة جاري تنفيذ وحدات بها بإستثمارات قدرها 10مليار جنيه عام 2019/2020.