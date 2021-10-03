شكرا لقرائتكم خبر عن جاهز للعمل.. الانتهاء من تطوير مرسى الأقصر للفنادق العائمة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهت أعمال تطوير مرسي وزارة السياحة والآثار، للفنادق العائمة بالاقصر والذي تفقده أمس الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار بعد الانتهاء من تطويره وإعادة تهيئته وتسليمة للوزارة.

وبدأت الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بتنفيذ مشروع تطوير مرسي الاقصر في نوفمبر 2019، وتم الانتهاء منه وتسليمه أول أمس الجمعة 2021.

وأكدت سامية سامي الوكيل الدائم لوزارة السياحة والآثار أن مرسي الأقصر جاهز الآن لاستقبال الفنادق العائمة، حيث أنه ينقسم إلى قسمين، الأولى بطول 450 متر ليسع إلى عدد 5 أرصفة لرسو الفنادق العائمة، والقسم الثاني بطول 730 متر ليسع لعدد 6 أرصفة لرسو الفنادق العائمة، كما يشمل المرسي عدد 69 محل.

وأشارت إلى أن مشروع تطوير المرسي تضمن عمل شبكة خاصة بالصرف للمراكب النيلية بطول المرسى، بالإضافة الى عمل شبكة خاصة بالحريق.

كما تم تجميل المرسي بعمل جداريات من الفنون الجميلة تعتمد فكرتها على الدمج بين الخط العربي وصور الرجل والمرأة المصرية من مصر القديمة ومن صعيد مصر مع توظيف المناظر الطبيعية الخلابة ورموزها الجميلة كالنخيل والمراكب الشراعية.

هذا بالإضافة إلى عمل جداريات البوليستر والتي تصور بشكل أساسي مشاهد من حياة المصري القديم في الحضارة الفرعونية وهي مزودة بإضاءة لإبراز جمالها ليلا.

كما تم تبليط الارضيات باستخدام الرخام والجرانيت والبازلت الاسود وعمل أحواض زراعات تحتوى على أشكال متنوعة من الزرع، بالإضافة إلى تزويد المرسى بعدد 17 برجولة خشبية و6 أكشاك لخدمة المواطنين مزينة بنقوش تحمل طابع الهوية البصرية المميز لمدينة الاقصر.