الاقتصاد

سعر الحديد اليوم.. الطن يتراوح بين 14300-14700جنيه

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القاهرة - سامية سيد - استقرت أسعار مواد البناء اليوم الأحد 3-10-2021 بحسب ما أكدته الشعبة العامة لمواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية. 

 

وسجلت أسعار حديد التسليح بين 14200- 14600جنيه، تسليم أرض المصنع وسعر المستهلك يتراوح بين 14300-14700 جنيه للطن. 

 

وتراوحت أسعار الأسمنت الأسود بين 880- 1100 جنيه للطن تسليم أرض المصنع، وسعر المستهلك بين 1050-1250 جنيها للطن، وسجل سعر طن الأسمنت "الأبيض" بين 2350-2450 جنيها للمستهلك، وسعر الأسمنت " المخلوط" بين 600 - 700جنيه تسليم أرض المصنع، والمستهلك 700-800 جنيه للطن. 

 

وسجلت أسعار الجبس بين 550-650 جنيها للطن، وسعر المصنع وبين 600-700 جنيه للطن سعر المستهلك، وسجلت أسعار الطوب بين 750-950 جنيها للألف طوبة، وأسعار الرمل تراوحت بين 60-100 جنيه للمتر حسب المكان. 

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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