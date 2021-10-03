شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الحديد اليوم.. الطن يتراوح بين 14300-14700جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقرت أسعار مواد البناء اليوم الأحد 3-10-2021 بحسب ما أكدته الشعبة العامة لمواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية.

وسجلت أسعار حديد التسليح بين 14200- 14600جنيه، تسليم أرض المصنع وسعر المستهلك يتراوح بين 14300-14700 جنيه للطن.

وتراوحت أسعار الأسمنت الأسود بين 880- 1100 جنيه للطن تسليم أرض المصنع، وسعر المستهلك بين 1050-1250 جنيها للطن، وسجل سعر طن الأسمنت "الأبيض" بين 2350-2450 جنيها للمستهلك، وسعر الأسمنت " المخلوط" بين 600 - 700جنيه تسليم أرض المصنع، والمستهلك 700-800 جنيه للطن.

وسجلت أسعار الجبس بين 550-650 جنيها للطن، وسعر المصنع وبين 600-700 جنيه للطن سعر المستهلك، وسجلت أسعار الطوب بين 750-950 جنيها للألف طوبة، وأسعار الرمل تراوحت بين 60-100 جنيه للمتر حسب المكان.