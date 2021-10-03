شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الدولار اليوم الأحد 3-10-2021 بالبنوك المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد سعر الدولار اليوم الأحد 3-10-2021 استقرارا ملحوظا أمام الجنيه المصرى، فى بداية التعاملات الصباحية بالبنوك العاملة فى مصر، ليثبت سعره فى بنكى "الأهلي المصري وبنك مصر" عند سعر 15.64 جنيه للشراء، 15.74 جنيه للبيع، وفى بنكى أيضا القاهرة والبنك التجارى الدولى ثبت عند 15.66 جنيه للشراء، 15.76 جنيه للبيع، بينما سجل متوسط سعر الصرف فى البنك المركزى 15.65 جنيه للشراء، 15.75 جنيه للبيع.

يذكر أن سعر الدولار يشهد ثباتا ملحوظا منذ فترة ولم يتغير سعره بالبنوك حتى الآن.

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وسجل سعر الدولار فى البنوك كالتالى: وسجل سعر الدولار فى البنوك كالتالى: سعر الدولار فى البنك المركزى المصري15.66 جنيه للشراء.

15.75 جنيه للبيع. سعر الدولار فى البنك الأهلي المصري 15.64 جنيه للشراء.

15.74 جنيه للبيع.

15.75 جنيه للبيع. سعر الدولار فى بنك القاهرة15.66 جنيه للشراء. سعر الدولار فى بنك القاهرة15.66 جنيه للشراء.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية15.65 جنيه للشراء.

15.76 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر15.64 جنيه للشراء.

15.74 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"15.66 جنيه للشراء.

15.76 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى مصرف أبو ظبى الإسلامى15.68 جنيه للشراء.

15.76 جنيه للبيع.