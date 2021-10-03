شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الدواجن اليوم.. تتراوح بين 30 - 33 جنيها للكيلو للمستهلك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقرت أسعار الدواجن اليوم الأحد 3-10-2021 وفقا لما أكدته الشعبة العامة للثروة الدانة بالاتحاد العام للغرف التجارية.

وسجلت الدواجن البيضاء 26-27 جنيها في المزرعة وسجل سعر المستهلك 30-33 جنيها للكيلو، والدواجن المجمدة وزن 1كجم بين 34-38 جنيها للكيلو، أسعار الأمهات 22 جنيها في المزرعة، وأسعار الدواجن البلدى 33-34 جنيها للكيلو في المزرعة وتراوح سعر المستهلك بين 34-38 جنيها للكيلو، وأسعار الدواجن الساسو 44 جنيها.

واستقرت أسعار البيض الأبيض بين 42-43 جنيها للكرتونة في المزرعة، والسعر للمستهلك بين 46-50 جنيها للكرتونة، وتراوح سعر كرتونة البيض الأحمر بين 45 جنيها في المزرعة ويصل السعر للمستهلك بين50-53 جنيها، وسجلت أسعار البيض البلدى في المزرعة 51-53 جنيها ويتراوح السعر للمستهلك بين 54-57 جنيها.