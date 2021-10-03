شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادى: قريبا إطلاق كيان متخصص للمستشفيات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد صندوق مصر السيادى لإطلاق كيان متخصص لتقديم خدمة رعاية صحية بتكلفة منخفضة، وفقا لما صرح به المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادى .

كشف إيمن سليمان الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادى، عن عمل دراسة سوقية من خلال الصندوق الفرعى للرعاية الصحية، والذى سيتم الانتهاء منها قريبا.

وأوضح الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادى لـ"الخليج 365"، أن الدراسة التي يتم اعدادها تؤكد أنه يوجد عدد كبير من المباني قابلة للتطوير، لافتا إلى أن الصندوق الفرعى يقوم حاليا بعمل تصور لصانعى القرار لإطلاق كيان متخصص يقوم بالاستحواذ على مستشفيات والتعاقد مع مشغلى القطاع الخاص لإدارة هذه المحفظة بهدف تقديم خدمة رعاية صحية بتكلفة أقل تتماشى مع التامين الصحى الشامل وبجودة عالية، لخدمة الطبقة العريضة من الشعب المصرى " الطبقة المتوسطة" على غرار تجرية صندوق التعليم.

وأكد أن هذا الكيان يهدف إلى ادارة اصول الدولة بالشراكة مع مشغلي القطاع الخاص بشرط تقديم خدمة صحية بمواصفات عالية مع أسعار منخفضة ،مما يؤدى الى خلق قاعدة أصول واضافة سعات سريرية بجانب العمل على احياء مبانى تم إنشائها ولم تقدم خدمة صحية.