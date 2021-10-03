شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز حدائق أكتوبر ينتهي من تسليم 730 أسرة من أهالي منطقة نزلة السمان لوحداتهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المهندس محمد مصطفي ، رئيس جهاز مدينة حدائق أكتوبر، أنه تم الانتهاء من تسليم نحو 730 أسرة ، من أهالي منطقة نزلة السمان بالجيزة ، لوحداتهم فى مشروع الإسكان البديل، مشروع الـ104 عمارة .

وأضاف المهندس محمد مصطفي، فى تصريح خاص لـ" الخليج 365 "، أنه تم تشغيل عدد من الخدمات داخل المشروع بالتزامن مع تسكين الأهالي ، ومنها تم افتتاح عدد 2 منفذ امان، لبيع السلع والمنتجات، بالإضافة الي تشغل الوحدة الصحية ، والانتهاء من تنفيذ ملعب ملعب رياضي ، بالإضافة إلى تشغيل موقف سيرفيس داخل المشروع لنقل السكان داخل وخارج المدينة ، كما تم افتتاح مصلي ، وجارى الانتهاء من أعمال التشطيبات الخاصة بالمدرسة استعدادا لاستقبال العام الدراسي المقبل .

وكشف المهندس محمد مصطفى، أنه لأول مرة يتم تنفيذ مشروع إسكان فاخر لسكان منطقة عشوائية، موضحا تفاصيل مشروع الـ104 عمارات الذى تم تنفيذه لسكان عشوائيات الجيزة ، لافتا إلى أن المشروع مكون من 104 عمارات، على مساحة 170 فدانا، ويتضمن حوالى 2500 وحدة سكنية، بمساحات 94 مترا للشقة كاملة التشطيب.

وأضاف المهندس محمد مصطفى، أن واجهات المشروع يتم تنفيذها لأول مرة، بالإضافة إلى أن المشروع ينفذ على طراز المشروعات الفاخرة، لافتا إلى أن المباني تقام على مساحة 25% من المشروع، و25% أخرى للطرق والمرافق، أما باقى مساحة المشروع عبارة عن مساحات خضراء، لتوفير حياة راقية لسكان العشوائيات.

وأكد رئيس جهاز مدينة حدائق أكتوبر، أن المشروع يتضمن مبانى خدمية منها مدرسة وحضانات وملاعب خماسية، ووحدات إدارية، لتوفير كافة الخدمات اللازمة للسكان، موضحا أنه من المقرر بدء تشغيل المدرسة مع بداية العام الدارسى الجديد، موضحا أنه تم الانتهاء من تنفيذ المرافق واللاند سكيب بالكامل للمشروع، فضلا عن انتهاء المشروع بنسبة 100%.

وأشار إلى أن المشروع يمتاز بالخصوصية، فضلا عن موقعه المتميز والذى يقع بين طريقى الواحات والفيوم، وعلى بعد 3 دقائق من منطقة حدائق الأهرام، و7 دقائق من مديان الرماية، مشيرا إلى أن الوحدات السكنية تم تشطيبها على أعلى مستوى، وتم فرش وحدة لتكون نموذج لكيفية استغلال كافة المساحات داخل العرف.

وقال أن المشروع سيحاط بسياج شجرى، بحيث يتم توفير نوع من الخصوصية لسكان المشروع، بالإضافة إلى أنه سيتم توفير خطوط نقل لربط المشروع بمحافظة الجيزة ومدن أكتوبر وزايد، وكذلك خطوط نقل تربط المشروع بمحافظة القاهرة.

وأشار رئيس الجهاز، إلى أنه سيتم تخصيص الدور الأرضي في عدد من العمارات داخل المشروع، لأنشطة تجارية وإدارية، بإجمالي 100 محل تقريبا، لخدمة سكان المشروع، تجنبا لعمل ذلك من قبل السكان وتغيير نشاط الوحدة السكنية بشكل مخالف، موضحا أنه سيتم توفير شركات النظافة، شركات الصيانة لأعمال اللاند سكيب، صيانة العمارات، باستمرار داخل المشروع، لتلافي حدوث أي مشاكل تضر المشروع والسكان.