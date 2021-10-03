شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن المسنين في مصر في 10 أرقام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بمناسبة اليوم العالمي للمسنين (60 سنة فأكثر) الذي حددته الأمم المتحدة في اجتماعها يوم 14 ديسمبر عام 1990، أصدر الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء مجموعة من المؤشرات المرتبطة بهذا اليوم وفقا لما يلي:

- حوالي 74 سنه العمر المتوقع للبقاء على قيد الحياة في مصر عام 2021، وبلغ عدد المسنين 6.8 مليون مسن بنسبة 6.7٪ من إجمالي السكان، ومن المتوقع ارتفاع هذه النسبة الى 17.9 ٪ عام 2052.

- بلغ عدد المسنين الذكور 3.6 مليون بنسبة 6.9% من إجمالي السكان الذكور، وبلغ عدد المسنات الإناث 3.2مليون بنسبة 6.4% من إجمالي السكان الإناث.

- ارتفع توقع البقاء ع قيد الحياة من 73.9سنة عام 2019 الي 74.3سنة عام 2021 (73.4سنة للذكور، 75.9سنة للإناث) .

- بلغ عدد المسنين المشتغـلين مليون مسن بنسبة 14.3٪ من إجمالي المسنين، وبلغت نسبة الأمية بين المسنين55.1 ٪ عام 2020 (40.9٪ذكور، 70.5٪ إناث).

- انخفضت نسبة الحاصلين على مؤهل جامعى فأعلى بين المسنين من 10.3٪ عام 2019 إلي 9.9% عام 2020 (13.7٪ ذكور، 5.7٪ إناث).

- بلغ عدد المسنين المشتغلين مليون مسن بنسبة 14.3٪ من إجمالي المسنين، و52.4٪ من المسنين المشغلين يعملون في مجال الزراعة وصيد الأسماك، 19.4% يعملون في نشاط تجارة الجملة والتجزئة، وأقل نسبة 1.2% كانت للعاملين في الأنشطة العلمية والتقنية، وانشطة الخدمة المنزلية.

- نسبة عقود الزواج بين المسنين أقل من نسبة إشهادات الطلاق بلغت نسبة عقود الزواج بين المسنين 2.1٪ من إجمالي العقود، وبلغت نسبة إشهادات الطلاق 9.5٪ من إجمالي إشهادات الطلاق.

- نسبة الوفيات بين المسنين الإناث أعلي من نسبة الوفيات بين المسنين الذكور تمثل الوفيات بين المسنين 66.1٪ من إجمالي الوفيات عام 2020.

بلغت نسبة وفيات المسنين الذكور 61.8٪ من إجمالي وفيات الذكور.

- بلغت نسبة وفيات المسنين الإناث 71.1٪ من إجمالي وفيات الإناث، وعدد مؤسسات رعاية المسنين 154 مؤسسة عام 2020 على مستوى الجمهورية، وبلغ عدد مؤسسات رعاية المسنين 154 مؤسسة عام 2020 على مستوى الجمهورية.

بلغ عدد المنتفعين بها 2944 مسن.

- انخفضت نسبة التدخين بين المسنين لتصل إلى 16.4% عام 2019/2020.